متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات تجاوز 6 %

عبدالله بن طوق: مستويات قياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي وأصول أسواقنا المالية



محمد السويدي: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير وتخزين البيانات



انطلقت أعمال النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، وتستمر يومين. ويشارك في الحدث أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء، من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

ويعقد خلال هذه النسخة منتديات أعمال عالمية، والتي تضم «منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان»، و«قمة الأعمال العربية الصينية»، ومنتدى «100 شركة من المستقبل» لريادة الأعمال في الدولة.

الاستثمار الأجنبي

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأصول أسواقنا المالية وصلت إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أن الإمارات ليست فقط جاذبة لرأس المال العالمي، ولكنها مركز ديناميكي، حيث يتم تحويل المخاطر بدقة إلى مكافأة.

وقال معاليه - في كلمته بافتتاح قمة «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي: «حكومة الإمارات أجرت - قبل خمس سنوات استجابة لجائحة «كوفيد 19» - مجموعة شاملة من الإصلاحات والسياسات، التي حققت نقلة حقيقية في اقتصادنا الوطني، مشيراً إلى تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي 6 % على أساس سنوي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بمعدل سنوي متوسط بلغ 4.7 %، كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في عام 2023 نحو 30.7 مليار دولار، و22.7 مليار دولار في عام 2022».

وأضاف أن إنفستوبيا 2025 حدث يجسد التزامنا الجماعي بتشكيل مستقبل لا يتحدد بعدم اليقين، بل بالفرصة، واليوم تحت شعار ملهم «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة» نبدأ رحلة، تعزز منظورنا من مجرد الاستجابة للاضطرابات العالمية إلى توجيهها بنشاط يعزز النمو والابتكار. وقال: «العالم اليوم يتميز بالتقلبات، ولدينا تحديات حقيقية لتحويل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية إلى حوافز ومزايا استراتيجية».

وتابع: «قمة «إنفستوبيا 2025» منصة تجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وطموحنا واضح: توجيه هذه القوى نحو دفع التنمية المستدامة، وبناء مشهد اقتصادي قوي يستشرف المستقبل. ولأول مرة حظيت إنفستوبيا بامتياز استضافة تجمعات أعمال عالمية محورية، ولقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة، وكذلك في آسيا وأفريقيا، ونؤكد من جديد إيماننا بأن تحديات اليوم يمكن أن تكون الأساس لنجاح الغد».

وقال: «إن مؤتمر إنفستوبيا 2025 ليس مجرد حدث - إنه أحد مظاهر رؤيتنا الاستراتيجية، ودعوة للعمل من أجل قيادة التغيير بدلاً من مقاومته، ونحن هنا لتسخير القوى التي تشكل عالمنا، وتحويل الاضطراب إلى اتجاه، والمخاطر إلى مكافأة».

الخدمات المالية

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات، التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، وأن الدولة طورت بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية، تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.

وأكد السويدي - خلال جلسة «استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في الإمارات» ضمن «إنفستوبيا 2025» أن بيئة الاستثمار في الدولة تقوم على ركائز أساسية، تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ مشيراً إلى توفر الأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة. وأوضح أن القطاع الصناعي يشكل أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية الاستثمار الوطني، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير وتخزين البيانات، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.

وأضاف أن القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ وتوفر الدولة بيئة جاذبة للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.