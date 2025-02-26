انطلاق أعمال إنفستوبيا 2025 في أبوظبي

انطلقت في أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء وبمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والخبراء من نحو 20 دولة وبحضور أكثر من 2000 مشارك وعدد من قيادات المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

تستمر الفعاليات لمدة يومين تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة"وتتضمن تنظيم أكثر من 51 جلسة حوارية تناقش العديد من المحاور الرئيسية منها "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا" و"إنفستوبيا ماركت بليس" . وتتناول المناقشات البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات والعديد من الأسواق العالمية والاتجاهات الحديثة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والقطاع الصحي وكيفية تحويل الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة ودول إفريقيا وآسيا إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وتتضمن الدورة الحالية من "إنفستوبيا" عقد منتديات أعمال عالمية منها "منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان"، و"قمة الأعمال العربية الصينية"، ومنتدى "100 شركة من المستقبل" لريادة الأعمال في الدولة، كما تستضيف نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب.

وتهدف المناقشات الى تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من خلال جمع المستثمرين ورواد الأعمال والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية تحت مظلة واحدة لدعم التحول نحو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ورسم خريطة جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

يذكر ان "إنفستوبيا" ناقشت خلال الدورات الثلاث الماضية فرص الاستثمار العالمي وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي حيث جذبت منذ تأسيسها أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم.