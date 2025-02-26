1.4 مليار درهم أرباح «ستاندرد تشارترد» في الإمارات خلال 2024

سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أرباحاً في العام 2024 بنحو 1.4 مليار درهم (395 مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في أصول البنك في الإمارات عند 103.8 مليارات درهم (28.3 مليار دولار) خلال العام الماضي بنمو 39.4% مقارنة بالعام 2023، ما يشير إلى توسع البنك وزيادة نشاطه في الدولة. ووفق البيانات التي اطلعت عليها «البيان» سجل بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات أرباحاً قبل الضرائب بنحو 1.4 مليار درهم (395 مليون دولار)، بانخفاض 6.1% مقارنة بـ 1.54 مليار درهم (421 مليون دولار) بالعام 2023.

وعلى صعيد الأصول ارتفعت أصول البنك في الإمارات إلى مستوى قياسي في العام 2024 عند 103.8 مليارات درهم (28.3 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 39.4% مقارنة بـ 74.7 مليار درهم (20.37 مليار دولار) في العام 2023.

وحقق البنك على صعيد عملياته في الإمارات نمواً في الإيرادات بنسبة 5.2% خلال 2023، والتي ارتفعت إلى 3 مليارات درهم (836 مليون دولار)، مقارنة بـ 2.91 مليار درهم (794 مليون دولار) في العام 2023.

وخلال الربع الرابع 2024 سجل البنك أرباحاً قبل الضرائب 260 مليون درهم (71 مليون دولار) بانخفاض بنسبة 18.3% مقارنة بـ319 مليون درهم (87 مليون دولار) في 2023، بالمقابل ارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 3.8% من 668 مليون درهم (182 مليون دولار) في 2023 إلى 693 مليون درهم (189 مليون دولار) في 2024.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد أعلن الجمعة الماضية عن ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 18% خلال عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي الثروة والأسواق المالية، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.1 مليارات دولار في عام 2023.