«دناتا» تحقق نمواً استثنائياً وتستكشف فرصاً جديدة لتعزيز ريادتها العالمية

ستيف ألين:

الشركة تفتتح 3 مراكز شحن حديثة في العراق وهولندا والإمارات

مواصلة التوسعات في الولايات المتحدة واستكشاف أسواق أمريكا الجنوبية وآسيا

أكد ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا»، أن الشركة سجلت عبر محفظة أعمالها المتنوعة مستويات نمو قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، وذلك في مواصلة للأداء الذي حققته الشركة خلال العام الماضي، والذي يعتبر أحد أنجح الأعوام في تاريخ دناتا.

وقال لـ«البيان»، أن دناتا تبحث باستمرار عن فرص استثمارية وشراكات جديدة لتعزيز عملياتها، مشيراً إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للتواجد في الأسواق التي لا تعمل فيها حالياً، خصوصاً في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، لا سيما مع وجود طلب قوي على الخدمات التي تقدمها الشركة ذات الجودة العالية والآمنة.

وأضاف أن دائرة عمليات المطارات في دناتا واصلت توسعها العالمي، حيث أطلقت عملياتها بنجاح في مطار رالي دورهام الدولي، لتواصل توسعاتها واستثماراتها في الأفراد والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ستبدأ قريباً عملياتها في مطار روما فيوميتشينو، حيث حصلت شركة خدمات المطار «إيربورت هاندلينغ»، التابعة لها والتي تملك «دناتا» حصة أغلبية فيها، على رخصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية، مدتها سبع سنوات.

شراكات عالمية

ولفت ألين إلى أن «دناتا» لخدمات التموين والتجزئة، قامت بتوسيع الإنتاج لدعم قاعدة عملائها المتنامية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، كما تم تمديد شراكتها طويلة الأمد في الأردن، وفي الوقت نفسه، قامت دناتا لخدمات السفر بتعزيز عروضها عبر علاماتها التجارية المخصصة للشركات والأفراد مما أسهم في تحسين تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية.

وتوقع ألين أن تواصل الشركة تسجيل مستويات نمو في قسم الشحن، حيث ضخت الشركة استثمارات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية المخصصة للشحن، وخلال العام الجاري سيتم افتتاح 3 مراكز شحن حديثة في العراق وهولندا والإمارات، تم تصميمها وفق أعلى المعايير البيئية.

وأضاف تواصل دناتا العمل على توسيع وتعزيز حضور خدمات الضيافة في المطارات لتحسين تجربة المسافرين. مشيراً إلى أن العلامة التجارية «مرحباً»، أصبح معترف بها عالمياً، حيث تقدم خدمات تسجيل الوصول من المنزل، وخدمة الاستقبال والترحيب، والسائقين، وصالات الانتظار في بعض من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

أما عن خطط الانتقال إلى مطار آل مكتوم، قال ألين: إن دناتا تفتخر بمشاركتها الفعالة في مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وتقدم خبرتها وتجربتها لهذا المشروع الضخم، لافتاً إلى أن دناتا تقدم خدمات المناولة والشحن في مطار آل مكتوم منذ سنوات، وعلى مدار العام الماضي، ساعدت فرق الشركة ما يقرب من مليون مسافر، ونقلت أكثر من 300000 طن من الشحنات في المطار.

نمو مسؤولوأضاف ألين أن الشركة تركز حالياً على النمو المسؤول، حيث يتم تقيم كل فرصة بعناية ويتم اتخاذ القرار عندما نكون واثقين من أن هذه الفرصة ستخلق قيمة للشركة ولأصحاب المصلحة، مؤكداً أن رؤية الشركة ليست في أن تكون الأكبر، بل أن تصبح مزود خدمات الطيران والسفر الأكثر إعجاباً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» أن هناك إمكانات كبيرة للنمو العضوي مع تزايد إدراك شركات الطيران للمزايا الطويلة الأمد وللجودة العالية والسلامة في الخدمات التي تقدمها الشركة، مشيراً إلى أن الشركة أبرمت خلال السنة المالية السابقة أكثر من 120 عقداً عبر أقسامها المختلفة في المطارات والتموين والتجزئة.

وقال ألين إن الشركة تولي اهتماماً شديداً بالمعايير البيئية والمستدامة في كل قرار نتخذه، مشيراً إلى أنه نتيجة المبادرات التي نفذتها الشركة تم تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة أكثر من 8 % و22 % و26 % في عملياتنا في المطارات والسفر والتموين على التوالي في السنة المالية السابقة.

وتابع أن إجمالي العاملين في دناتا حالياً يصل إلى حوالي 48 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، وتعمل الشركة على توظيف وتدريب كوادر جديدة عبر مختلف أقسامها لمواكبة العمليات التوسعية.

وأردفا قائلاً: إنه في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، قامت فرق الشركة بتقديم خدمات إلى أكثر من 391000 رحلة، ونقلت أكثر من 1.5 مليون طن من الشحنات، وقدمت 62.7 مليون وجبة، وسجلت قيمة المعاملات الإجمالية لخدمات السفر بقيمة 1.2 مليار دولار.