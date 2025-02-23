الدولة تحافظ على صدارتها العالمية في سرعة الإنترنت المتحرك

ارتفع معدل سرعة شبكات الإنترنت المتحرك في الإمارات بنسبة 20 %، خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدل السرعة المسجلة نهاية العام الماضي، لتحافظ الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك، متقدمة على 104 دول، وفق بيانات مؤشر «سبيدتيست» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً، الذي أكد مواصلة شبكات المشغلين في الإمارات تحقيق أفضليتها التي تبوأتها على مدار معظم أشهر العام الماضي. وأنهت الشبكات المحلية شهر يناير الماضي في المرتبة الثانية على صعيد خدمات الإنترنت الثابت، وتقدم السوق المحلي 5 مراكز عن تصنيفه بنفس الفترة من 2024، في ظل الخطوات النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات الأرضية، والتحول نحو التقنيات المستقبلية.

وطبقاً لبيانات المؤشر عززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ، خلال يناير عن مثيلاتها في نهاية 2024، حيث ارتفعت السرعة في الإمارات من 454 ميجا بت في ديسمبر الماضي إلى 546 ميجا بت في يناير، ورفعت قطر، التي جاءت بالمرتبة الثانية عالمياً، السرعة من 383.5 ميجا بت إلى 521.5 ميجا بت، ثم السوق الكويتي، الذي حل الثالث عالمياً، رافعاً السرعة من 257.2 ميجابت في نهاية العام الماضي إلى 314.3 ميجا بت في يناير 2025. ودخلت البحرين بدورها إلى قائمة الدول الأكثر سرعة، محققة المرتبة الخامسة عالمياً 213 ميجا بت، إلى جانب السعودية التي حلت بالمرتبة السابعة بسرعة 201 ميجا بت.

وجاءت الدول الخليجية بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات، ومنها الدنمارك 198.3 ميجا بت، وكوريا الجنوبية، التي سجلت سرعة 195.2 ميجا بت. في المقابل تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 310 ميجا بت، وبفارق جيد عن عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة مثل هونج كونج بسرعة 305.7 ميجا بت، وفرنسا بسرعة 287.4 ميجا بت، وآيسلندا، التي سجلت 282 ميجا بت، إلى جانب شيلي المسجلة 276.7 ميجا بت في الثانية.