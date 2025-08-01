«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 25743 زيارة تفتيشية في 6 أشهر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة التزام المنشآت التجارية باللوائح والأنظمة المعمول بها في الإمارة، حيث سجلت نسبة الامتثال 87 % خلال النصف الأول 2025، من خلال تنفيذ 25.743 زيارة تفتيشية، استهدفت مختلف القطاعات الحيوية والأسواق التجارية بالإمارة.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن إدارة الرقابة والحماية التجارية، نفذت 63 حملة ميدانية متخصصة، شملت 25743 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام، ركّزت على رصد المخالفات في الأسواق والمراكز التجارية والمحال العامة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها، عرض سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، والإعلان عن تخفيضات دون الحصول على التصاريح اللازمة، والتلاعب في أسعار بعض المنتجات، وتنظيم أنشطة تجارية دون ترخيص داخل الأماكن العامة.

وأشار إلى أن الحملات شملت الزيارات التفتيشية أنشطة تجارية متنوعة، أبرزها تجارة المواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومحال البيع بالتجزئة، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحركة التجارية اليومية، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها، وتزايد التزامهم بتطبيق الاشتراطات التنظيمية.