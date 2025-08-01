6 % زيادة أعداد زوار رأس الخيمة في النصف الأول

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن نتائج قوية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت إمارة رأس الخيمة نمواً بنسبة 6% في أعداد الزوار، وزيادة بنسبة 9% في إيرادات السياحة، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 36% في إيرادات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تعكس إنجازاتنا خلال النصف الأول من العام قوة قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة، وفعالية رؤيتها الاستراتيجية، فكل خطوة نخطوها، من توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة.

ومشاريع إنشاء الفنادق الفاخرة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية وتنظيم الفعاليات والتجارب المتنوعة، تسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم».

وأضاف: «وتواصل الإمارة المضي بثبات نحو تحقيق قيمة مستدامة وطويلة المدى لاقتصادها ومجتمعها وزوارها، بفضل رؤيتها الطموحة الرامية لاستقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030».

واستقبلت الإمارة خلال النصف الأول أكثر من 654 ألف زائر، وهو أعلى عدد من الزوار يسجل خلال فترة 6 أشهر، وتم تسجيل أداء استثنائي في الأسواق الرئيسية مثل بلدان رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة والهند والصين وأوروبا الوسطى والشرقية.

وأشار إلى أن الإمارة التي حققت نمواً استثنائياً في أعداد الزوار الوافدين من أسواق شهدت تعزيزاً للربط الجوي المباشر مع مطار رأس الخيمة، ومنها رومانيا (+65%) وبولندا (+56%) وأوزبكستان (+47%) وبيلاروسيا (+30%)، ويأتي ذلك بالإعلان عن مشاريع فندقية كبرى من علامات تجارية عالمية مثل فورسيزونز وفيرمونت وتاج وإن إتش كوليكشن، ضمن إطار خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول 2030.

وأوضح فيليبس: «شهدت الأسواق الرئيسية أداء مميزاً، حيث بلغت الزيادة في أعداد الزوار الوافدين من الهند 25% على أساس سنوي، فيما بلغت الزيادة في أعداد الزوار من المملكة المتحدة 5%، ومن الصين 9.2%.

ومن روسيا أكثر من 7%، لتشهد رأس الخيمة أعلى عدد للزوار، خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق، كما سجلت الإمارة قفزة كبيرة في أعداد الزوار من رومانيا (أكثر من 65%)، وبولندا (أكثر من 56%)، وأوزبكستان (أكثر من 47%)، وبيلاروسيا (أكثر من 30%)، وذلك بفضل توسيع نطاق الربط الجوي المباشر لمطار رأس الخيمة».

القطاع الفندقي

وقال فيليبس: «شهدت الإمارة خلال النصف الأول الإعلان عن إنشاء مجموعة جديدة من الفنادق الفاخرة، تشمل إن إتش كوليكشن رأس الخيمة جزيرة المرجان (والذي يضم 156 غرفة)، وفيرمونت جزيرة المرجان (250 غرفة)، وتاج ويلينجتون ميوز المرجان (336 شقة فندقية) ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في ميناء العرب (150 غرفة).

كما شهدت الإمارة افتتاح فندق روف جزيرة المرجان، وتدعم هذه المشاريع الطموحة هدف رأس الخيمة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول 2030».

وأشار إلى أن النصف الأول شهد توقيع سلسلة من الشراكات المهمة، لدعم تطوير الوجهة السياحية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية، وشملت هذه الشراكات تعاوناً مع مركز الفجيرة للمغامرات، بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية للوجهتين.

وتقديم برنامج سياحي مشترك لعشاق المغامرة، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع أبرز وكالات السفر الإلكترونية في الصين، مثل تريب دوت كوم وتونغ شينغ، و4 منصات سعودية وهي: فرسان للسفر وسمارت هوليدايز والمطار وويجو.

وعلى مستوى الابتكار الرقمي وقعت الإمارة اتفاقية مع هواوي، لتطوير قدراتها في السياحة الذكية، كما وقعت اتفاقية أخرى مع شركة أوبن وورلد تقنيات الويب 3، لإطلاق منصة مكافآت سياحية قائمة على تقنية البلوك تشين لزيادة تفاعل الزوار.

وواصلت رأس الخيمة إثراء أجندتها من الفعاليات الرياضية البارزة، خلال النصف الأول، انطلاقاً من وعيها بدور الفعاليات الكبرى في تعزيز جاذبية الوجهة، وتحسين جودة الحياة.