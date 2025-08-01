تجربة دبي في الترميز العقاري تلهم أكبر بنك باليابان

أعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية»، أكبر مؤسسة مالية في اليابان، دخولها رسمياً قطاع الترميز العقاري، من خلال تقديم خدمات ترميز الأصول العقارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ويرى مراقبون أن النجاح المبكر لتجربة دبي الرائدة في ترميز العقارات كان له تأثير ملموس في تحفيز مؤسسات مالية كبرى مثل «ميتسوبيشي يو إف جيه» على تبني هذا النموذج، خصوصاً بعد أن شهدت المرحلة الأولى من مشروع الترميز العقاري في دبي، والتي انطلقت في 25 مايو الماضي إقبالاً غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 50 جنسية، و20 ألف مستثمر على قائمة الانتظار.

وبحسب ما نقلته وكالة «بي ايه نيوز» فقد استحوذت شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للائتمان والخدمات المصرفية، الذراع المتخصصة في إدارة الأصول ضمن المجموعة، على مبنى شاهق في مدينة أوساكا اليابانية بقيمة تتجاوز 100 مليار ين ياباني (نحو 681 مليون دولار).

ومن المقرر استخدام هذا الأصل العقاري لإصدار أوراق مالية رقمية، وتقديم عقارات مرمزة للمستثمرين، في خطوة تعكس تقاطعاً واضحاً بين التمويل العقاري والتكنولوجيا الرقمية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استعداد دبي لتوسيع منظومتها في مجال الترميز العقاري، من خلال إتاحة التداول للمستثمرين العالميين، واعتماد استخدام العملات الرقمية المستقرة، ما يضع المدينة في طليعة المدن العالمية، التي تُعيد رسم مستقبل القطاع العقاري العالمي عبر التكنولوجيا.

العقار الثامن

وفي سياق متصل، تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الجمعة، لإطلاق ثامن عقار مرمز ضمن مبادرة «ترميز العقارات» عبر منصة «بريبكو منت» أول منصة عقارية مرمزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعقار الجديد سيطرح للاستثمار اليوم الساعة 3 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وبذلك يصل عدد العقارات المرمزة، التي طرحتها الدائرة منذ إطلاق المبادرة في 25 مايو الماضي إلى 8 عقارات، 7 منها تم تمويلها بالكامل وبأوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين.

والعقار عبارة عن شقة من غرفة نوم تقع في مدينة محمد بن راشد ضمن مشروع «شوبا غريك فيستاس ريسيرف»، وتطرح في السوق العقاري بقيمة 1 مليون درهم بخصم عن قيمتها السوقية المقدرة بـ 1.06 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين مكاسب فورية ومباشرة، ويوفر الإطلاق الجديد فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمزة، تبدأ من 2000 درهم، وتنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى.