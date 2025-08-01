25 % ارتفاع الطلب على الذهب في الإمارات

ارتفع شراء السبائك والعملات الذهبية في الإمارات بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر،أمس الخميس.

وتفصيلاً بلغ الطلب على المشغولات الذهبية 9.2 أطنان في الربع الثاني من عام 2024، فيما وصل الطلب في الربع الثاني من 2024 على السبائك والعملات الذهبية إلى 3.3 أطنان، والذي ارتفع إلى 4.1 أطنان في الربع الثاني من 2025، مسجلاً زيادة قدرها 25%.

وأظهر التقرير ارتفاع الطلب على المعدن النفيس خلال الربع الثاني، بدعم من الطلب الاستثماري رغم خفض البنوك المركزية مشترياتها. وارتفع الطلب العالمي على الذهب – بما في ذلك التداول خارج البورصة – بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1248.8 طناً مترياً في الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة الطلب الاستثماري 78%.

وأوضح التقرير أن البنوك المركزية اشترت 166.5 طناً خلال الربع الثاني، أي أقل بحوالي الثلث عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما أدى لتراجع المشتريات في النصف الأول من العام لأدنى مستوياتها منذ عام 2022.

وانخفض الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية بنسبة 14% ليصل إلى 341.0 طناً، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020. وذكر جون ريد، الخبير الاستراتيجي بمجلس الذهب العالمي:

إذا كنت تستهدف تخصيص نسبة من احتياطاتك من النقد الأجنبي للذهب فعند ارتفاع الأسعار كثيراً فإن ذلك يقلل الحافز للشراء، موضحاً أن المكاسب السعرية السريعة أدت لتراجع الطلب خشية تراجع الأسعار مجدداً، وذلك حسبما نقلت «بلومبرج».