«إمستيل» تطالب بتشريعات تحمي الحديد من الإغراق

حققت مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر شركات إنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، صافي أرباح قدره 188 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 7.7 %، مقارنة بـ 174.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024.

وارتفعت الإيرادات 9 %، لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.956 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وأعلنت المجموعة في بيان عن نتائجها المالية للنصف الأول، حيث أدت أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول.

وسجلت مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمواً بنسبة 24 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.616 ألف طن، نتيجة ارتفاع الطلب، والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، ما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية، تلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر.

وفي السياق ذاته، ارتفعت مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 21 % على أساس سنوي، لتبلغ 1.613 ألف طن. وسجلت «إمستيل» إيرادات بقيمة 4.3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 9 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، على الرغم من تراجع متوسط أسعار الحديد بنسبة سنوية بلغت 4 %، وانخفاض مبيعات المنتجات شبه النهائية خلال النصف الأول 2025، والتي كانت تمثل 9 % من إيرادات وحدة أعمال الحديد في الفترة نفسها من عام 2024.

وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 540 مليون درهم خلال النصف الأول 2025، بزيادة سنوية قدرها 6 %، مع هامش ربح بلغ 12.6 %، مقارنة بــ 12.8 % في الفترة نفسها من عام 2024.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» – في تصريحات للصحافيين، بمناسبة إعلان المجموعة نتائجها المالية للنصف الأول، إن الرسوم الجمركية الأمريكية، ستؤثر في صادراتنا، لكن بشكل غير مباشر، لأنها تؤثر في عملاء المجموعة الراغبين في التصدير إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن السوق الأمريكية مهمة، ولكن مبيعاتنا إلى السوق الأمريكية تمثل نحو 2 - 3 % فقط من منتجاتنا، ولذلك، التأثير سوف يكون على المدى البعيد، وبشكل غير مباشر.

وتابع: التحدي الأكبر أمام المجموعة، يتمثل في الصين ومنتجاتها من الحديد، التي كانت في طريقها إلى الأسواق الأمريكية، حيث سيتم توجيهها إلى دول أخرى، وبالتالي، يتوقع أن تتزايد صادرات الصين من الحديد إلى أسواق المنطقة.

وطالب الرميثي بصدور تشريعات واضحة، تحمي السوق من الإغراق من منتجات الصين من الحديد والصلب.

وقال: نتطلع إلى تشريعات تحمي منتجاتنا الوطنية وتحمينا من المنافسة غير العادلة.

وتابع: الصين قامت بتصدير 118 مليون طن العام الماضي، وسط توقعات بأن تقوم الصين بتصدير 125 مليون طن في 2025، منها 30 مليون طن فقط الربع الثاني.

وقال: نحن ننافس بقوة، ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى 70 دولة، في ظل منافسة قوية، مشيراً إلى أن المستهلك لا ينظر إلى السعر فقط، ولكن إلى الجودة ومدى قرب المنتج، وهذا ما يميزنا في السوق المحلي.

وحول خطط المجموعة المستقبلية، ذكر أن مجموعة «إمستيل» تركز على زيادة الطاقة الإنتاجية، والمجموعة تدير 16 مصنعاً متطوراً، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد الصلب، و4.6 ملايين طن من الإسمنت سنوياً، ولدينا مشروع تعزيز الأصول في (إيكاد 1) باستثمارات تتجاوز 600 مليون درهم، سوف يعزز إنتاج المجموعة.

وحول توقعاته لأسعار الحديد والإسمنت، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: لا نستطيع التحكم في أسعار السوق، ونحن نتوقع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، ولكن بالنسبة للأسعار، هناك عوامل مؤثرة في الأسعار على المستوى العالمي، لكننا نعول على الأسواق المحلية الجيدة ونتوقع زيادة الطلب فيها.