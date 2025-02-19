بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية.. انطلاق فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب

انطلقت فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، بدورته الـ 31 في دبي هاربر والتي تشهد مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 فبراير، حيث يستقطب مشاركين وزواراً من 55 دولة حول العالم.

ويشهد المعرض مشاركه العديد من القوارب واليخوت الفاخرة العلامات العالمية من أبرزها مجموعة فيريتي وسان لورينزو وجلف كرافت وبينيتي وفيدشيب ولورسن.

وتعتزم «جلف كرافت»، العلامة الإماراتية المحلية والمصنّعة لليخوت الفاخرة ، الكشف عن 11 قارباً فاخراً للمرة الأولى واستعراض ستة قوارب أخرى.