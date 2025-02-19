«بونو» الإماراتية تنتج 10 آلاف عبوة شهرياً من الحساء والمرق

«الطموح والالتزام بالجودة سر النجاح في عالم المنتجات العضوية» شعار شركة «بونو» الإماراتية الناشئة لصناعة المواد الغذائية. «البيان» التقت ماجد الخاطري، الرئيس التنفيذي، في معرض جلفود، المقام حالياً بدبي في دورته الـ 30.

وقال الخاطري: «تخصصنا في إنتاج الحساء والمرق؛ ويوفر المنتج مادتي الجيلاتين والكولاجين المفيدتين لعظام الإنسان. انطلقت الشركة رسمياً في يونيو 2024، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق انتشار واسع داخل جمعيات الشارقة التعاونية، إلى جانب البيع عبر منصتها الإلكترونية.

وقد لعب «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» دوراً حيوياً في دعمنا، من خلال تسهيل التواصل مع شركات كبرى؛ ما عزز من انتشار العلامة التجارية وسهّل دخولها إلى السوق».

وتشارك «بونو» حالياً في معرض جلفود للمرة الأولى؛ ما أتاح لها فرصة التعرف إلى شركات كبرى وتوسيع شبكة علاقاتها. ويطمح الخاطري لزيادة الإنتاج عبر توسيع المصنع الحالي في إمارة الشارقة، والتوسع في دول الخليج. تنتج الشركة أكثر من 10,000 عبوة شهرياً، بأسعار تنافسية، مع توقعات بزيادة الإنتاج بعد زيادة الطلب، كما تعمل «بونو» على تطوير منتج جديد، وهو «دهان الشوربة».

وتعود فكرة «بونو» إلى وصفات منزلية كانت تعدها والدة الخاطري لأفراد العائلة، الأمر الذي أثار شغفه بتحويل هذه الوصفات الصحية إلى منتجات تجارية متاحة للجميع، ورغم التحديات الأولية بدأ الخاطري رحلته باستئجار مصنع، والعمل بشكل فردي على تطوير المنتجات، قبل أن يبدأ في توظيف فريق عمل متخصص.

وتحظى منتجات «بونو» بإقبال كبير على حد قوله، نظراً إلى فوائد منتجاتها الصحية، وخلوها من أي مواد ضارة. تستهدف المنتجات فئات مختلفة من المستهلكين، بدءاً من كبار السن إلى الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل، وصولاً إلى المهتمين بالعناية بالبشرة والشعر.