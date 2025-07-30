بيع سابع عقار مرمز في دبي بـ 1.9 مليون درهم

نجحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في بيع سابع عقار مرمز خلال 18 دقيقة من طرحه في السوق عبر منصة «بريبكو مِنت» الأربعاء، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم عبر 241 مستثمراً.

العقار عبارة عن أول شقة سكنية في عقار فندقي ومكونة من غرفة نوم واحدة وتقع في منطقة دبي مارينا ضمن فندق «جي دبليو ماريوت»، وتم تمويلها بالكامل بقيمة 1.9 مليون درهم خلال وقت قياسي وعبر 241 مستثمراً، علماً أن الملكية الجزئية للعقار تبدأ من 2000 درهم.

ومنذ انطلاق مبادرة ترميز العقارات في دبي في 25 مايو الماضي، استقطبت الدائرة 1600 مستثمر عبر طرح 7 عقارات ونجحت في تمويلها بالكامل خلال أوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين، ما يشير إلى حجم الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات العقارية المبتكرة.

ويدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox، وتدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.