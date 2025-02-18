مصرف عجمان يخفض الديون المتعثرة والمعدومة 31 %

كشف مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، أن التوزيعات النقدية التي أعلن عنها المصرف إثر النتائج المالية لعام 2024، تعتبر هي الأعلى منذ التأسيس، وهي تتناسب مع أرباح تاريخية سجلها المصرف خلال العام الماضي.

وقال في حوار مع «البيان» إن مصرف عجمان نجح في التحول إلى الربحية خلال 2024 بسبب مخصصات لمرة واحدة، وكذلك لنجاح المصرف في خفض الديون المتعثرة والمعدومة بحوالي 31%.

وكشف عن تحويل طلبات التمويلات إلى النظام الذكي، عبر تطبيق المصرف، بعدما نجح في تحويل موافقات التمويلات من أسابيع إلى أيام، موضحاً أيضاً أن المصرف سوف يتخذ خطوات ثابتة في مجال العملات الرقمية والمستقرة تحت ضوابط وأحكام وشروط مصرف الإمارات المركزي.. وفيما يلي نص الحوار:

نجحتم في تحويل مصرف عجمان إلى الربحية العام الماضي، بل وحققتم أرباحاً تاريخية تجاوزت حاجز 400 مليون درهم.. ما أبرز العوامل التي دفعت المصرف لتحقيق هذا الرقم؟ ولماذا حقق المصرف خسائر في 2023؟

كان المصرف في السابق يركز على قطاع التمويل العقاري وتمويل الأسهم، ثم بدأنا رحلتنا في استراتيجية التحول الكبير وإعادة الهيكلة، كما قمنا بتنويع المحافظ التمويلية في مختلف القطاعات، مثل التجارة والتجزئة والطاقة وغيرها بهدف التنوع والنمو المستدام للسنوات المقبلة.

وبدأنا بوضع 3 أهداف أساسية: أولاً كيف نرفع العائد للمساهمين، وثانياً القيام بفتح أسواق جديدة ورفع عدد العملاء، وقد نجحنا بالفعل في جذب 30% كعملاء العام الماضي، وثالثاً الاستثمار في الكفاءات والمواهب الموجودة في المصرف، حيث ركزنا على السرعة في الأداء والمهارات والاختصاص في فريق العمل.

وأطلقنا هوية خاصة لمصرف عجمان على مستوى الإمارات، ونستقطب عملاء من أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة في هذه القطاعات المختلفة، ونجحنا في بناء علاقات استراتيجية مع شركات حكومية وشبه حكومية والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي ودبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وصولاً إلى الفجيرة، وركزنا أيضاً على رفع جودة أصول المصرف بعائد ربحي مرتفع مقارنة بما كان في السابق.

هدفنا أيضاً أن يكون التمويل العقاري موجوداً ولكن ليس بالكثافة أو بالتركيز العالي بما كان عليه سابقاً، واليوم نجد أن محافظنا في التمويل العقاري قد انخفضت 7% لتكون ما بين النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي والمتوافق عليها من مصرف الإمارات المركزي.

وركزنا أيضاً على إعادة هيكلتنا على إدارة الشركات والاستثمار، واليوم تسهم هذه الإدارة بنسبة 70% من أرباح مصرف عجمان، حيث قمنا بفتح أسواق جديدة وأسواق تمويلات المؤسسات المالية، حيث تسهم المؤسسات المالية بحوالي 16% من حجم أصول مصرف عجمان.

وعلى المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون لدينا علاقات استراتيجية تمويلية مع المؤسسات المالية السعودية والبحرينية والقطرية والعمانية والكويتية، أيضاً لدينا علاقات استراتيجية تمويلية في مصر وتركيا سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المصارف الكبرى.

أمام بالنسبة لخسائر 2023، فقد كانت نتيجة أخذ مخصصات لمرة واحدة لبعض الديون المتعثرة والمعدومة، لكننا الآن في مراحل متقدمة لحل مشكلة هذه الديون المتعثرة.

هل يفكر المصرف في التوسع الخارجي؟

حالياً لا توجد خطة للتوسع الخارجي خلال هذا العام أو العام المقبل، لكن كل الأبواب مفتوحة، ويمكن أن يحدث هذا بعد السنوات الثلاث المقبلة، خاصة الفرص التي يوجد بها عائد ربحي مرتفع. تركيزنا اليوم على تحسين القيمة السوقية في الإمارات.

فالسوق المحلي اليوم قوي وفيه فرص كثيرة، وقد دخلنا في مجالات وقطاعات لم نكن موجودين فيها من قبل، مستفيدين من زخم اقتصادي محلي قوي في ظل توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4%، كذلك نستفيد من قوة القطاع المصرفي للدولة ككل.

ففي ظل كل هذه الظروف الإيجابية، تتاح لنا الكثير من الفرص في السوق المحلي والتي نركز عليها في أبوظبي ودبي والشارقة وصولاً إلى الفجيرة، مع التوسع بشكل أكبر في عجمان بصفته مصرف الإمارة.

إن مهمتنا الأولى والقصوى أن نكون شريكاً استراتيجياً لحكومة عجمان وللشركات شبه الحكومية في عجمان بالإضافة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.

بحيث يجب التركيز على الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، لأن هذا قطاع كبير ولا يوجد عليه تركيز بالدرجة الكافية بحكم المخاطر الموجودة فيه، لكننا وضعنا آلية بحيث أنها تكون آلية مخاطر مقبولة بالنسبة للقطاع المصرفي.

أما بالنسبة لموضوع الربحية، فقد قمنا بتكثيف الجهود لاسترجاع الديون المتعثرة والمعدومة لمصرف عجمان، وتظهر البيانات انخفاض الديون المتعثرة والمعدومة بنسبة 31%، حيث قمنا باسترجاع 1.5 مليار درهم في 2024 من الديون المتعثرة والمعدومة.

أعلنتم عن توزيع 7.25% أرباحاً على المساهمين.. كيف تقيم أداء السهم خلال 2024؟ وهل هناك توجه لزيادة الحصة السوقية على المساهمين؟

هذه التوزيعات هي الأعلى منذ إنشاء مصرف عجمان، وأول توزيعات نقدية منذ 2018. فالمساهمون يترقبون عوائد نقدية ربحية، وأستطيع أن أقول إن هذه هي بداية لتوزيعات نقدية سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.

هل يعني ذلك أن هناك زيادة في التوزيعات خلال الفترة المقبلة؟

هذا هو الهدف المنشود من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فعندما ترتفع الأرباح ترتفع التوزيعات على المساهمين، وقد وضعنا نصب أعيننا أن يكون العائد على السهم بحدود نسبة قوية ومقبولة من قبل المستثمرين والسوق المالي والمصرفي.

كيف ترون أداء سهم مصرف عجمان في 2024؟

كرئيس تنفيذي أهدافي الأولية هو دعم وتقوية العمليات ورفع الربحية ووضع الاستراتيجيات الموجودة والمرجوة لها، أداء السهم أتركه للمستثمرين والمساهمين في السوق، فأداء السهم شيء مهم.

لكن هدفي أن تكون قواعد المصرف متينة قوية، وتكون هناك استمرارية في توزيعات نقدية على الأسهم خلال السنوات المقبلة بداية من 2024.

أصول مصرف عجمان تتجاوز 23 مليار درهم والودائع 19 ملياراً.. كيف ترون موقع المصرف في القطاع المالي بالدولة؟

موقعنا جيد ونركز حالياً على زيادة الحصة السوقية في القطاع المصرفي بالدخول إلى أغلب القطاعات، واليوم يعتبر مصرف عجمان ضمن أسرع بنوك الإمارات نمواً في الأرباح، ونحن نسير على الطريق الصحيح لنمو مزدهر ومستدام نحو آفاق جديدة للربحية والتنوع في الربحية والاستدامة.

إن عمر مصرف عجمان لا يتعدى 17 عاماً مقارنة مع بنوك أخرى تمتد لـ 50 أو 60 عاماً. فرحلة 17 عاماً تعتبر جيدة والأسس موجودة للمضي قدماً بأرقام ربحية مضاعفة، ونحن محظوظون بوجودنا في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الإمارات وقطاع مصرفي نشط.

كما أن الحكومات، سواء كانت اتحادية أو محلية، في استثمار مستمر بالبنى التحتية في قطاعات كثيرة كالسياحة والتجارة واستقطاب الشركات الأجنبية، وبالطبع القطاع المصرفي شريك أساسي في هذا النمو، لذلك نحن اليوم جزء كبير من رحلة النمو لاقتصاد الدولة.

ما الذي يميز مصرف عجمان عن أي بنك آخر في الدولة؟

نحن في بيئة تنافسية.. فاليوم لديك نحو 50 بنكاً في الإمارات، وما يميزنا التنافس المستمر للحصول على أفضل المراكز، فقد قمنا بالتركيز على تحديث أنظمتنا الآلية من حيث السرعة في الأداء والخدمة المتميزة.

ففتح حساب جديد لعميل في مصرف عجمان عن طريق التطبيق لا يتعدى 3 دقائق، ولدينا السرعة في اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، ولدينا لجان المخاطر والائتمان تجتمع مرتين في الأسبوع.

ومجلس الإدارة لدينا يقوم بدعم مستمر الإدارة التنفيذية، ونحن كمصرف متوسط الحجم يعطينا ميزة كبيرة في التحرك بطريقة أسرع وأكثر مرونة مع المتعاملين في سرعة اتخاذ القرارات.

أيضاً نحن اليوم كمصرف إسلامي مدرج في السوق المالي بتصنيف ائتماني «BBB+» يعني أنك تتعامل مع شريك موثوق لبدء العلاقة الاستثمارية.

وقد نجحنا في رفع قاعدة عملائنا تقريباً حوالي 30% سواء كان في قطاع الشركات والاستثمار أو قطاع الأفراد أيضاً، والأرقام تضاعفت كأصول وكأرباح، وشبكة الأفرع موجودة في كل إمارات الدولة، كما أن لدينا خدمات تكنولوجية متميزة.

كم الوقت اللازم للحصول على تمويل من مصرف عجمان؟

إذا كان تمويلاً شخصياً ومستوفي الأوراق فلن تتعدى مدة الموافقة عليه 24 ساعة، والبطاقة الائتمانية الإسلامية كذلك لتصل العميل خلال يومين إلى ثلاثة أيام، أما تمويل السيارة ففي نفس اليوم.

كل ذلك في السابق كان يستغرق أسابيع، وهذا معدل سرعة قوي في القطاع المصرفي. ونعمل حالياً على تحويل طلبات التمويل إلى النظام الذكي.

مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي.. ما توجه المصرف، أين وصلتم؟

نحن اليوم جزء أساسي من منظومة عالمية وإقليمية ومحلية تقوم على أتمتة الأنظمة والتحول إلى الذكاء الاصطناعي. حكومة الإمارات صارت ذكية وأغلب المعاملات صارت إلكترونية، والقطاع المصرفي ومصرف عجمان جزء من هذه المنظومة.

لدينا اليوم أكبر ميزانية لقطاع التكنولوجيا، حيث نخصص 45% من ميزانيتنا لرفع كفاءة التكنولوجيا واعتماد الأنظمة ورفع مستوى البنى التحتية، ونجحنا في تطوير تطبيق مصرف عجمان وارتفع تقييمه في متاجر التطبيقات من 3.5 إلى 4.8، وهذا دليل على رضا المستخدمين للتطبيق ونعمل على توسيع خدمات التطبيق إلى قطاع الشركات أيضاً.

3 أهداف أساسية:

* رفع العائد للمساهمين

* فتح أسواق جديدة

* الاستثمار في الكفاءات