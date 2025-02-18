مشروعات إماراتية تخطف الأضواء خلال المعرض

نجحت مشروعات وشركات إماراتية في لفت الأنظار خلال معرض الخليج للأغذية «جلفود 2025» في دورته الـ 30 المقامة في دبي، حيث نالت استحسان الزوار وحتى الشركات المنافسة.

وفي هذا الصدد، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن المؤسسة تدعم الشركات الوطنية في قطاع الأغذية باعتبارها من أهم القطاعات الأكثر حيوية، لضمان تقديم أفضل المنتجات الغذائية.

وأضاف: تتبنى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من المبادرات والبرامج، بدءاً من البحث عن الموهوبين في مجال ريادة الأعمال، واحتضان أفكار الأعمال ذات الطابع المبدع وغير التقليدي، وانتهاءً بتوفير دعم متواصل للشركات طوال مسيرة نموها وتوسعها.

وأوضح: بلغ حجم صناعة الأغذية في المنطقة 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ولذلك فإن وجودنا في هذا المعرض مهم؛ من خلال عدد من العارضين الإماراتيين الذين يقدمون أفكاراً مبتكرة في هذا المجال.

وجبات رواد الفضاء

«من مزارعنا المحلية إلى طاولة المستهلك» شعار تستهل به ناريمان الهاشمي، مستشارة البحث والتطوير وشؤون التواصل العالمية لدى شركة «سوستينبل فير تريدينج» حديثها، وقالت: نحن شركة مواد غذائية نهتم بالبيئة والاستدامة والأمن الغذائي.

ولدينا جهاز تكنولوجي متطور يحفظ الغذاء ويعالجه ويخزنه بشكل صحيح لمدة يمكن أن تصل إلى 20 سنة، ويجده المستهلك في الطعم والنكهة والقيمة الغذائية نفسها، ونعمل حالياً على أبحاث لتوفير وجبات لرواد الفضاء، ومنها اللحوم والبرياني، وبالفعل بدأنا هذه الخطوة.

الحفاظ على البيئة

أما داود محمد الحربي، مؤسس شركة «ناشيونال أراب فود»، فتحدث عن فكرة تقدمها الشركة وهي صناديق اشتراك شهرية، بحيث يصل إلى العميل كل أسبوع صندوق خضار وفواكه به 18 نوعاً بأوزان 14 و22 و30 كيلوجراماً يستلمه في البيت، وبذلك نوفر عليه الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه نسهم في الحفاظ على البيئة.