938 شكوى تعالجها اقتصادية رأس الخيمة في 2024

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن معالجة 938 شكوى تلقتها خلال 2024، تمثل شكاوى متنوعة في مجالات العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية، ونجحت الدائرة في حل 95% من هذه الشكاوى، مما عكس التزامها العالي في تلبية احتياجات المستهلكين وضمان حقوقهم، وعزز الثقة في الخدمات المقدمة.

وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: نسعى دائماً لتعزيز الوعي الاستهلاكي عبر اللقاءات التوعوية وورش العمل، إضافة إلى نشر النصائح الاستهلاكية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الإماراتية، مشيراً إلى أن الدائرة تشجع المستهلكين على التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق في الإمارة.

الضمانات تتصدر

وأضاف: بحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، فقد تصدرت شكاوى الضمانات بمجموع 443 شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بـ 314 شكوى، بينما جاءت شكاوى العقود في المرتبة الثالثة بـ 181 شكوى، ونجحت الدائرة في معالجة 772 شكوى بشكل ودي عبر التوصل إلى حلول بالتراضي بين الأطراف المعنية، بينما تم توقيع تعهدات بعدم تكرار المخالفات لـ 116 شكوى. كما تم إحالة 50 شكوى إلى المحاكم لتعذر التوصل إلى تسوية.

آليات التعامل

وأشار التقرير إلى أن الدائرة قد حققت مستوى عالياً من رضا المستهلكين، حيث بلغت نسبة الرضا 97% من مقدمي الشكاوى، وعبّر هؤلاء المستهلكون عن ملاحظات إيجابية حول كيفية معالجة شكاويهم وحلّها بشكل فعال، ويُعدّ هذا الإنجاز انعكاساً للجهود المبذولة في تحسين آليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء من حيث سرعة الاستجابة أو جودة الحلول المقدمة، كما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات متميزة تعزز من ثقة المستهلكين وتضمن تلبية احتياجاتهم بشكل يليق بتوقعاتهم.

وفي إطار تعزيز ثقافة المستهلك الواعي، عملت الدائرة على تنظيم عدة حملات توعوية ومبادرات تهدف إلى رفع الوعي بين المستهلكين حول أخطار المنتجات المقلدة وتعريفهم بحقوقهم، كما تم توعية التجار بأهمية الامتثال للاشتراطات القانونية الخاصة بالعمل التجاري وحماية العلامات التجارية، وشملت هذه المبادرات أكثر من 1150 موظفاً ومستثمراً وطالباً مدرسيّاً.