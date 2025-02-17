مبيعات وقود السفن في الفجيرة تواصل مكاسبها في يناير

أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في الإمارات، وهو مركز رئيسي للتزود بالوقود في الشرق الأوسط، واصلت الارتفاع في يناير الماضي للشهر الثاني لكنها تراجعت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، بلغ إجمالي المبيعات، باستثناء زيوت التشحيم، 628663 متراً مكعباً (حوالي 622700 طن) في يناير.

وارتفعت مبيعات الوقود 3.7 % من ديسمبر، لكنها تراجعت 6.8 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء الارتفاع بدفعة من مبيعات قوية للوقود عالي الكبريت التي قفزت 15.9 % من ديسمبر إلى نحو 185 ألف متر مكعب.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 0.7 % إلى نحو 443600 متر مكعب في يناير.

وزادت هذا الحصة السوقية للوقود عالي الكبريت إلى 29 % في يناير، مقارنة مع 26 % في ديسمبر.

وحافظ ميناء الفجيرة على ترتيبه كثالث أكبر مركز للتزود بالوقود في العالم في 2024، رغم تراجع الكميات بسبب تحول الطلب إلى موانئ مجاورة أخرى بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية للشحن بشكل عام في المنطقة.