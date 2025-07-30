اقتصادية رأس الخيمة ترفع كفاءة موظفيها بتنفيذ 2212 ساعة تدريبية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن أن موظفيها أنجزوا 2212 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن الخطة السنوية لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية.

وأكدت نبيلة الزعابي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية في خطتها الاستراتيجية، إذ يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر داخل بيئة العمل، ويعزز من الجاهزية المؤسسية لمواكبة التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، لافتة إلى أن 112 موظفاً شاركوا في برامج تدريبية متنوعة.

وأشارت إلى أن البرامج شملت مجالات حيوية مثل خدمة المتعاملين، والمسؤولية المجتمعية، والتشريعات القانونية، ومكافحة غسل الأموال، وذلك بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي الحديث ويرفع من جودة الأداء المؤسسي، حيث ساهم موظفي الدائرة بـ 315 ساعة تطوعية خلال الفترة ذاتها، من خلال مشاركتهم في مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة.

وأكدت مدير إدارة الخدمات المساندة، حرص الدائرة على دعم الطلبة الجامعيين وتأهيلهم ميدانياً، إذ تم استقبال وتدريب 16 طالباً وطالبة من مختلف جامعات وكليات الدولة، ضمن برامج تدريبية تهدف إلى إكسابهم مهارات عملية حقيقية تهيئهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة وثقة.