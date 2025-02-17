30 جهة تشارك في "معرض الابتكار" بالفجيرة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لشهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، عن الانتهاء من كافة استعداداتها لتنظيم "معرض الابتكار"، الذي سيقام خلال يومي 19 و20 فبراير 2025، في فندق دبل تري باي هيلتون بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 30 جهة تمثل القطاعات المحلية والاتحادية والخاصة، حيث سيتم طرح مجموعة واسعة من الأفكار الإبداعية والحلول التقنية المبتكرة التي تخدم مختلف القطاعات الحيوية، وذلك برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، عضو اللجنة العليا لأسبوع الامارات للابتكار، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، أن مشاركة إمارة الفجيرة في هذا الحدث المهم يأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك لأهمية المشاركة الفاعلة في تدعيم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وإثراء مفاهيمها وتعزيزها كقيمة ثقافية مجتمعية وأسلوب حياة لأفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حيث سيقوم المعرض بتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع التي تساهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031.

وأشار الضنحاني أن الحدث يتزامن مع "عام المجتمع" الهادف الى بناء مجتمع متماسك ومزدهر، بالعمل وفق رؤية أساسها تعزيز روابط مجتمعنا وإطلاق الإمكانيات والمواهب، ونشر ثقافة الابتكار من خلال تنظيم الفعاليات بما يسهم في جعل الامارات من الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

ولفت إلى أن المعرض يستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك طلبة الجامعات والمدارس لتشجيع الأجيال الشابة على الانخراط في مجالات الابتكار والإبداع، بتعزيز روح التنافس لديهم، حيث سيكون الحدث فرصة مميزة لاكتشاف مستقبل الابتكار في الفجيرة والتعرف على الحلول التقنية المبتكرة التي تخدم مختلف القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على العروض والمشاريع المبتكرة.

وأوضح أنه ستكون هنالك ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تحفيز العقول الشابة وإلهامهم للمساهمة في بناء مستقبل مبتكر ومزدهر، وستركز الجلسات على استعراض التجارب الناجحة ومناقشة الفرص المستقبلية لتعزيز الابتكار في الدولة.