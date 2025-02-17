9.2 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة 2024

كشف الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن ارتفاع إجمالي قيمة السلع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة لعام 2024 لتصل إلى 9.2 مليارات درهم بزيادة 22% مقارنة بالعام 2023، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة لحجم عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة والتي بلغ عددها 32.42 ألف شهادة خلال 2024، بزيادة 19.7% عن 2023.

وأوضح أن يوليو تصدر الأشهر بالعدد الأكبر من شهادات المنشأ الصادرة بعدد 3067 شهادة. وأشار إلى أن السعودية كانت أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها، حيث تم إصدار 10.37 آلاف شهادة لها بقيمة سلع حوالي 1.8 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 2616 شهادة بقيمة سلع 228.9 مليون درهم، ثم الكويت 1.421 شهادة بقيمة سلع 289.5 مليون درهم، جاءت بعدها مصر والعراق حيث تم إصدار 1175 شهادة لكل واحدة منهما على حدة بقيمة سلع بلغت حوالي 541 مليون درهم لمصر، و1.2 مليار درهم للعراق.

وبلغ إجمالي عدد الدول المصدر لها 163 دولة. كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات 4.526 شهادة بقيمة سلع بلغت حوالي 489.6 مليون درهم.

وذكر أنه فيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة فقد توزعت على العديد من المنتجات، كانت أبرزها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بحصة بلغت 26% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه، جاءت بعدها معادن عادية ومصنوعاتها بحصة بلغت 15%، ثم آلات وأجهزة معدات كهربائية أجزاؤها أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية تلفزة أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بنسبة 13.9%، ثم منتجات معدنية بحصة بلغت حوالي 9.8%، ثم معدات نقل بنسبة 8.5%.

وأكد الشميلي، أن هذه النتائج تأتي في ظل ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المسجلة خلال 2024 بمجموع 2155 منشأة جديدة بنسبة نمو 28.6% عن العام 2023، وشمل 215 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى 147 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية.