«تشيني كابيتال»: الإمارات من الأسواق المفضلة لصنايق التحوط في المنطقة

أكد صندوق التحوط التابع لشركة «تشيني كابيتال» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الإمارات تعد من الأسواق المفضلة لصنايق التحوط في المنطقة. وقال كارل طعمة، مدير الصندوق، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن أحد العوامل الجاذبة الرئيسية لسوق الإمارات هو ربط عملة الدرهم بالدولار، وهذا يساعد في الحفاظ على أرباح الأسهم المحلية وإعادة تحويلها، وهي ميزة غير متوفرة في أسواق ناشئة أخرى، حيث تكون العوائد معرضة لخسائر، بسبب التقلبات المفاجئة في العملات.

وأضاف كارل طعمة: «بينما تعتمد دول نامية أخرى أيضاً على ربط عملاتها، إلا أن قليلاً منها يتمتع بالقوة المالية، التي تتمتع بها الإمارات للحفاظ على هذا الربط، مشيراً إلى أن صندوق «تشيني إي إم إي إيه» نجح في تحقيق عائد للمستثمرين بنسبة 13.1 % العام الماضي، أي ضعف عائد مؤشر «MSCI» للمنطقة، وذلك بفضل ارتفاع سوق الأسهم بقيمة 73 مليار دولار مدعوماً بالنمو الاقتصادي للإمارات».

وقال: «من بين المحركات الرئيسية كانت شركة «سالك» المشغلة للطرق، والتي قفزت أسهمها بنسبة 74 %، و«إعمار العقارية»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 62 %، وإضافة إلى «سالك» و«إعمار»، مشيراً كذلك إلى أسهم شركتي «أدنوك» و«الدار العقارية»، حيث تستفيد كلتاهما من النمو السكاني في الإمارات».

وأضاف: «إن المبادرات المستمرة، والنمو السكاني، وعدم وجود مخاطر، والأرباح الواضحة للشركات، والتوزيعات المالية الكبيرة، كلها تعد أسباباً رئيسية تجعل من الإمارات وجهة استثمارية جذابة». (دبي - مصطفى درويش)