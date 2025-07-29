«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 38600 معاملة خلال النصف الأول بنمو 76.4 %

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل أداء لافت خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أنجزت 38600 معاملة تجارية، محققة نمواً بنسبة 76.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت تنفيذ 21880 معاملة، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ تصاعد الثقة بالاقتصاد المحلي وزيادة الإقبال على ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في الإمارة.

وأوضحت أمينة الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، «أظهرت بيانات إدارة الشؤون التجارية في الدائرة تصدر خدمة تعديل الرخصة التجارية قائمة الخدمات الأكثر طلباً بـ3330 معاملة، تلتها خدمة حجز الاسم الاقتصادي بـ3009 معاملات، في مؤشر على توسّع بيئة الأعمال وارتفاع وتيرة دخول المستثمرين ورواد الأعمال الجدد إلى السوق».

وأضافت: كشفت التقارير عن بلوغ معدل استدامة الأعمال في الإمارة 99 %، ونمو عدد الرخص السارية بنسبة 5.8 %، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي وقدرته على التكيّف والنمو ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة، وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الدائرة تحسين جودة خدماتها، محققة نسبة دقة في إنجاز المعاملات بلغت 98.5 %، مع متوسط زمن إنجاز لم يتجاوز خمس دقائق لكل معاملة، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة وجهود فرق العمل المؤهلة.

وأكدت أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس قوة بيئة الأعمال في رأس الخيمة، ومتانة المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الاستدامة، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويكرس مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال والاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.