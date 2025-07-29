استطلاع «رويترز»: توقع تفوق الإمارات في النمو على نظيراتها بدول التعاون 2025

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.

ومن المتوقع أن تتفوق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 % في 2025 و4.6 % في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 % و4.2 % في استطلاع أجري في أبريل.

وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولاراً للبرميل في 2025. وقد حوم حول 70 دولاراً في الأغلب حتى الآن هذا العام.

وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأجري من 15 إلى 28 يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8 % هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 % التي حققها الاقتصاد في عام 2024.

وقال دانيال ريتشاردز محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني «دائماً ما توقعنا أن تعيد أوبك+ إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا».

ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 % هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 % في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل.

وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.

وقال بدر الصراف الباحث في ستاندرد تشارترد: «تستفيد قطر من عوائد الغاز، وكلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي».

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً. وأظهر الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 % في 2025.