«الإمارات للألمنيوم»تخطط لاستحواذات بأمريكا

تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لعمليات استحواذ إضافية على أصول أمريكية بعد صفقة أولية العام الماضي، لأن التعريفات على واردات المعادن إلى الولايات المتحدة سترفع الأسعار في السوق الأمريكي، بحسب «بلومبرغ».

وأكملت الشركة أول عملية استحواذ لها في الولايات المتحدة العام الماضي عندما اشترت 80% من سبكترو ألوويز كورب في مينيسوتا، وأثبتت الصفقة بالفعل أنها قيمة لأنها منحت الإمارات للألمنيوم إمكانية تجنب التعريفات، بحسب الرئيس التنفيذي عبدالناصر بن كلبان خلال مؤتمر في دبي.

مشيراً إلى إن تكلفة إنتاج المعادن في مصانع الغرب الأوسط الأمريكي سترتفع. وقال عبدالناصر بن كلبان إن الإمارات للألمنيوم تخطط لمزيد من الاستثمار في الولايات المتحدة وكانت تقيم بالفعل صفقتين أخريين حتى قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والصلب.