4 تريليونات درهم أصول 23 بنكاً وطنياً بالإمارات

ناهز الرصيد التراكمي لمحفظة الأصول المملوكة للبنوك الوطنية بالإمارات 4 تريليونات درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن 23 بنكاً وطنيا قد عززت قاعدة أصولهم بما يتجاوز 380 مليار درهم كأصول جديدة خلال 11 شهراً من بداية عام 2024.

ووفق بيانات المصرف رفعت البنوك الوطنية في المقابل جاذبيتها للودائع مستقطبة ودائع جديدة بقيمة 252 مليار درهم ليرتفع الرصيد التراكمي لودائعها من 2.230 تريليون درهم بنهاية 2023 إلى 2.482 تريليون درهم نهاية شهر نوفمبر من عام 2024 مختصة بنسبة 88.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بالدولة.

نشاط ملحوظ

كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال تلك الفترة من 51 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى 677 مليار درهم مستحوذة بدورها على حصة 93% من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات المصرفية.

فيما نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الوطنية بأكثر من 163 مليار درهم ليرتفع الرصيد التراكمي له من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى قرابة 1.987 تريليون في نوفمبر 2024 بحصة توازي 92% من إجمالي رصيد الائتمان المصرفي.