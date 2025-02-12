151 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة في بنوك دبي

استقطبت بنوك دبي 151 مليار درهم كودائع جديدة خلال 11 شهراً في عام 2024 لترفع الرصيد التراكمي للودائع بها إلى 1.283 تريليون درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن الأصول المملوكة لبنوك الإمارة استقرت عند رصيد تراكمي بلغ 1.972 تريليون درهم، فيما ناهز رصيد استثماراتها 280 مليار درهم، بينما وصل الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 955.2 مليار درهم.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.123 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 383.3 مليار درهم، بينما الودائع 1.286 تريليون درهم.

وتجاوز رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 355 مليار درهم وبلغ رصيد الودائع 234 مليار درهم ووصل رصيد الائتمان إلى 188.5 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 64 مليار درهم في نهاية نوفمبر من العام الماضي.