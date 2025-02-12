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أعمال

المركزي: 18 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

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سامح الليثي

 

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 18 تريليون درهم خلال 11شهراً في الفترة منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي باستمرار التحويلات مابين البنوك بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة تتجاوز 63% وبإجمالي تجاوز 11.4تريليون درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة37% وبإجمالي ناهز بدوره 6.6 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة مايناهز 20.7 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.