المركزي: 18 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 18 تريليون درهم خلال 11شهراً في الفترة منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي باستمرار التحويلات مابين البنوك بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة تتجاوز 63% وبإجمالي تجاوز 11.4تريليون درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة37% وبإجمالي ناهز بدوره 6.6 تريليونات درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة مايناهز 20.7 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.