«يو إس نيوز»: الإمارات أفضل وجهة للانتقال

حصلت الإمارات على 100% من الأصوات كأفضل مكان للراغبين في الانتقال إليه، بحسب استطلاع نشره «يو إس نيوز».

وقسم التقرير مؤشر أفضل وجهة للانتقال 2024 إلى 4 مؤشرات فرعية حصلت فيها الإمارات على (100%) في التميز، و(92.1%) في التفرد و(80%) في الاختلاف و(67.2%) في الديناميكية.

وحلت الإمارات في المركز 11 في قوة الدولة، والذي تم تقسيمه إلى 6 عناصر فرعية، بينها التأثير الاقتصادي الذي حصلت فيه على نسبة (98%) وعلى (66%) في التحالفات العالمية القوية، كما حصدت الإمارات 100 % في مؤشر الثبات الاقتصادي وعلى النسبة نفسها في المرونة.

وقال الموقع، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي في الإمارات على قدم المساواة مع نصيب الفرد في الدول الأوروبية الغربية الرائدة، وفقاً لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. كما أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي على الدولة لقب الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم العربي، وتصدرت سويسرا تليها اليابان ثم أمريكا المراكز الثلاثة الأولى.