الهيئة العامة للطيران المدني تدخل موسوعة «غينيس»

تواصلت أمس في أبوظبي فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والسوق العالمي للطيران المستدام، بمشاركة أكثر من 1500 مختص في قطاع الطيران من 193 دولة.

وقد سجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً دولياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم أكبر وأضخم عرض جوي للألعاب النارية والطائرات بدون طيار (الدرون)، والذي يترجم ريادتها في الابتكار في مجال الطيران وإدارة الأجواء.

وشهد العرض الجوي لوحات ضوئية تم تشكيلها من خلال دمج 152 من الألعاب النارية الحية في حلقات مكونة من 300 طائرة بدون طيار، وبإجمالي عدد 1000 طائرة بدون طيار أضاءت سماء العاصمة، في عرض امتاز بالدقة والسلامة والتكنولوجيا المتطورة، محققاً رقماً قياسياً في دمج هذا العدد من الطائرات بدون طيار مع الألعاب النارية الحية، ما يعكس حجم الإمكانيات الكبيرة لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار والقدرة على تنظيم العمليات الجوية لهذا العدد.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يؤكد هذا الإنجاز رؤية الإمارات في دمج التكنولوجيا الناشئة وتنظيم عرض جوي مبهر ومبدع بدقة عالية، مع تحطيم الرقم القياسي من خلال عرض بهذه الدقة والضخامة يعكس التزامنا بالابتكار والسلامة والتميز في إدارة الأجواء».

طيران الإمارات

وشاركت «طيران الإمارات» في فعاليات ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام. وشهد جناح «طيران الإمارات» إقبالاً واسعاً من المشاركين.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» – لـ«البيان»: «تمثل استدامة قطاع الطيران تحدياً عالمياً يمكن تحقيقه من خلال التعاون والحوار الفعّال بين جميع الجهات، بما في ذلك المشغلون، والهيئات التنظيمية، والمصنّعون، وسلسلة التوريد بأكملها.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم جهود الاستدامة في هذا القطاع، تشارك «طيران الإمارات» في النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام».

وأضاف: «يوفّر هذا الحدث منصة استراتيجية وفرصة للحوار وتعزيز الشراكات وتبادل الرؤى حول الحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقليل تكاليف الوقود البديل الذي سيسهم في استدامة قطاع الطيران على المدى الطويل.

ونتطلع إلى المساهمة في هذا الحوار العالمي وإمكانية التعاون مع نخبة من أبرز الخبراء في هذا المجال».

مهابط الطائرات

وشهد اليوم الثاني إعلان شركة «LODD» المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار، عن تصاميم مهابط الطائرات التي سيتم تطويرها في 3 مواقع استراتيجية، لتعزيز حلول النقل الجوي للطائرات بدون طيار، وتسريع حركة البضائع وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في العاصمة.

تم الإعلان عن التصاميم خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Skyports» لتطوير شبكة مهابط الطائرات.

وأكد راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة LODD، أن بناء مهابط الطائرات يُعد خطوة مهمة نحو دمج النقل الجوي بدون طيار في نظام النقل العام في أبوظبي.

مشيراً إلى أن هذه التصاميم هي ثمرة دراسات جدوى معمقة، وتعاون مثمر مع الأطراف المعنية، ورؤية واضحة لعمليات النقل الجوي القابلة للتوسع.