13 % مساهمة قطاع الطيران في ناتج الإمارات

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران يساهم بنحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات، ويوفر ملايين الوظائف ليس فقط في دولة الإمارات، بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد العالمي تصل إلى نحو 4.1 تريليونات دولار.

وقال: «إن مطار آل مكتوم الدولي، سيكون أكبر مطار في العالم بإمكانياته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع حوالي 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً».

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الإيكاو والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام في أبوظبي، بحضور أكثر من 35 وزيراً من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 1500 خبير في قطاع الطيران من 193 دولة.

وتتناول الفعاليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران.

أحدث التقنيات

وقال عبدالله بن طوق في كلمته الافتتاحية: «يعد مشروع مطار آل مكتوم الدولي أحد أعمدة استراتيجية الإمارات لتعزيز موقعها كمحور عالمي للطيران، وسوف يوفر أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لضمان تجربة سفر سلسة ومستدامة.

كما يعتمد على بنية تحتية متطورة تدعم تشغيل الطائرات الحديثة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ما يعزز التزام الدولة بالاستدامة في قطاع الطيران».

وأضاف أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً للتوازن المثالي بين تراثنا الغني ورؤيتنا المستقبلية الطموحة.

وأشار إلى أن استضافة أبوظبي للفعاليات يؤكد مكانة الإمارات الرائدة في تعزيز التميز والابتكار والاستدامة في مجال الطيران.

وقال: «مما لا شك فيه أن هذا الحدث المتميز، الذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبرز دعم بلادنا الراسخ لـ«الإيكاو» وجهودها في تعزيز استدامة قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي».

وتابع: «إن هذا الجمع المتميز الذي يضم نخبة من قادة العالم المتميزين من الوزراء وصانعي السياسات وممثلي العديد من الصناعات وبالأخص الطيران المدني، يعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الطيران قدماً وبناء مستقبل مستدام لكوكبنا».

وتابع: «في 2023، استضفنا أعمال المؤتمر الدولي الثالث للطيران والوقود البديل (3)، في دبي، والذي رسخ دور الإمارات كمركز رئيس للحوار العالمي في مجال الطيران».

وأشار إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، والذي شهد الإعلان عن الالتزام العالمي لوقود الطيران المستدام، وهو اتفاق تاريخي لتعزيز استخدام الوقود المستدام في قطاع الطيران، ما يسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

25 مليون دولار

وأشاد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بحكومة الإمارات وحسن تنظيم النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام.

مشيراً إلى جهود الدولة في دفع الجهود الدولية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران المدني. وأشار إلى أن منظمة الإيكاو تلقت تمويلاً من الدول الأعضاء بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز بناء القدرات ودعم تنفيذ المعايير الدولية، داعياً إلى توجيه هذه التقنيات بما يخدم مستقبل الطيران.

مليون دولار

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع «الإيكاو» بشأن التعاون في تنظيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، وهدفها أن تكون قوة دافعة للتقدم، من خلال تحفيز الابتكارات الرائدة التي ستشكل مستقبل النقل الجوي ودعم البحث العلمي في قطاع إنتاج الوقود البديل.

كما شهد اليوم الأول توقيع منظمة الإيكاو اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع كل من اليابان وموريتانيا واليمن وكازاخستان وترينيداد وتوباغو بهدف تعزيز مستقبل الطيران المدني.