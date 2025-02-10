"المركزي": مليارا درهم ودائع مصرفية جديدة لبنوك الإمارات في نوفمبر

أوضحت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بإجمالي ملياري درهم وبنسبة 1% من إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.802 تريليون في أكتوبر 2024 إلى 2.804 تريليون درهم في نوفمبر من نفس العام وذلك مدفوعة بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.5%.

وتابع تقرير التطورات المصرفية أن نمو ودائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع الحكومة 1.1% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%.

فيما أوضح التقرير أن أصول المصارف بالإمارات قد استقرت عند 4.45 تريليونات درهم بنهاية شهر نوفمبر 2024 متقلصة بنسبة 0.1% عن رصيدها التراكمي في شهر اكتوبر من نفس العام.

في المقابل تقلص إجمالي الائتمان أيضا بنسبة 0.5% إلى 2.174 تريليون درهم مع تراجع الائتمان غير المحلي بنسبة 0.8% والذي انخفض مدفوعا بتقلص ائتمان القطاعي الحكومي والعام.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية بنسبة 0.7% إلى 748 مليار في نوفمبر مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي رغم تراجع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.