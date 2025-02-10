1500 خبير في قطاع الطيران يشاركون في السوق العالمي للطيران المستدام وندوة "الإيكاو" بأبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، والنسخة الأولى للسوق العالمي للطيران المستدام، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء العرب والأجانب وبمشاركة أكثر من 1500 خبير في قطاع الطيران من 193 دولة. وتتناول الفعاليات تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول مستقبل الطيران المستدام، وكذلك ابتكار الحلول العملية لدعم التحولات البيئية في صناعة الطيران.

تستمر الفعاليات 3 أيام وتناقش الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجهود التحول نحو الاستدامة في قطاع الطيران.

وتتضمن الفعاليات عددا من الجلسات النقاشية والمنتديات التي تجمع ممثلين من الحكومة، والصناعات الجوية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والشركات العالمية، ومؤسسات التمويل، وشركات الطاقة، فضلاً عن مشاركة قادة الفكر من مختلف التخصصات.

وتعتبر الندوة العالمية لدعم التنفيذ أهم الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، بهدف تعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي.

وتم عقد النسخ السابقة من الندوة في إسطنبول "تركيا"، وسيئول "كوريا الجنوبية"، ونتا كانا "جمهورية الدومينيكان.والنسخة الحالية التي تستضيفها الإمارات، هي الأولى التي تُعقد في منطقة الشرق الأوسط، وتركز بشكل خاص على محورين رئيسيين هما الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران المدني.

ويأتي إطلاق النسخة الأولى من "السوق العالمي للطيران المستدام"، وهي مبادرة إماراتية رائدة تنظمها الإمارات تحت مظلة "الإيكاو"، بهدف جمع الأطراف المعنية بعملية إنتاج وتوزيع وتمويل وتخزين واستهلاك وقود الطيران المستدام، مما يجعلها منصة متكاملة لدفع الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات قطاع الطيران المدني.

كما يأتي تنظيم السوق بالتعاون مع "كونغرس مستقبل الطيران المستدام في منطقة الشرق الأوسط" .