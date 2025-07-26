10.2 مليارات درهم رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة نمواً لافتاً في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في عدد وتنوع الرخص التجارية، بحسب تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وكشفت أمينة قحطان الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن التقرير كشف عن ارتفاع إجمالي رأس مال الرخص السارية المسجلة في الدائرة 14.5 %، إلى 10.2 مليارات درهم في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

كما سجل عدد الرخص السارية في الإمارة نمواً 6 %، في مؤشر على استمرار الزخم في بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في رأس الخيمة، وتصدرت الرخص الصناعية قائمة الرخص الأكثر نمواً بنسبة بلغت 14.3 %، تلتها الرخص المهنية بنمو نسبته 6 %، ثم الرخص التجارية بنسبة 5 %.

وأكدت أن المؤشرات تعكس استمرار النمو الاقتصادي للإمارة، بدعم من توجيهات القيادة الرشيدة ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التنظيمية، التي عززت مرونة ممارسة الأعمال، وجذبت المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار عدد كبير من الرخص الجديدة، بارتفاع 17.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الرخص الصناعية أعلى معدل نمو 111 %، فيما نمت الرخص المهنية 20 %، والتجارية 12.6 %.