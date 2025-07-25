«بلومبيرغ»: أثرياء العالم يراهنون على دبي وأبوظبي

تواصل الإمارات كسب رهان أثرياء العالم لتأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي، بحسب «بلومبيرغ». ففي مكاتب «أبي رود إنفستمنت جروب» لإدارة الثروات، تتوالى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي الاستفسارات من عملاء محتملين من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأفريقيا، وحتى من البرازيل، جميعهم يتطلعون إلى تأسيس مكاتب عائلية في دبي وأبوظبي اللتين توفران حماية لأصولهم، مدفوعين ببيئة خالية من الضرائب على الدخل أو الميراث، وبنية تحتية مالية متنامية، بحسب «بلومبيرغ».

ومن المتوقع أن تجذب الإمارات هذا العام نحو 9800 مليونير جديد، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى، حسب تقديرات «هينلي آند بارتنرز». وأصبحت دبي وأبوظبي، لا تقاوَمان بالنسبة لأغنى أثرياء العالم.

فقد توجه الأوروبيون إلى الدولة الخليجية بحثاً عن ملاذ من الشكوك الاقتصادية، في حين بدأ بعض الأثرياء الصينيين يتطلع إلى ما هو أبعد من المراكز المفضلة منذ فترة طويلة مثل سنغافورة. كما أصبحت الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة.

ويعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لكيانات عائلية تسيطر على أكثر من 1.2 تريليون دولار، مع ارتفاع إجمالي عددها بنسبة 33% إلى 800 العام الماضي.

ويدفع تدفق الثروات هذا عاماً آخر من المكاسب في أسعار العقارات الفاخرة بدبي، في حين يوفر أموالاً جديدة لصناعة صناديق التحوط المزدهرة فيها، ويضم المركز حالياً أكثر من 70 صندوق تحوط.

وتشير البيانات الأولية إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في دبي -وهو استثمار مفضل لدى العائلات الأجنبية- سجلت أرقاماً قياسية جديدة في الربع الثاني. وفي الشهر الماضي، استقبل مركز أبوظبي المالي العالمي 267 كياناً جديداً، بما في ذلك أنواع مختلفة من الشركات والمكاتب العائلية.

وأدى تدفق الأموال الجديدة، إضافة إلى المليارات التي تمتلكها العائلات المحلية بالفعل، إلى تغذية صناعة مصرفية خاصة أكثر تطوراً في الإمارات، مع توسع بنوك من «باركليز بي إل سي» إلى «دويتشه بنك إيه جي» وحتى «بنك أوف سنغافورة».

أبي رود

وقال أرجون ميتال، مؤسس «أبي رود إنفستمنت جروب»: «إن عملاءه يفضلون موقع الإمارات الجغرافي المركزي بين الشرق والغرب، والمزايا الضريبية، والنظام المالي سريع التطور»، مضيفاً: «لم نشهد أي تباطؤ على الإطلاق بسبب الصراع الإقليمي، بل على العكس، عزز ذلك مكانة الإمارات مركزاً استراتيجياً محايداً».

بريدج ووتر

ويشير راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر أسوشيتس»، الذي يزور الإمارات باستمرار منذ نحو 30 عاماً وأسس مكتبه العائلي في أبوظبي عام 2023، إلى أسلوب الحياة متعدد الجنسيات في البلاد وتوسعها في مجالات التمويل والذكاء الاصطناعي.

وقال داليو: «إنها تكتسب المزيد من الجذب لأنه في الوقت الذي تتدهور فيه أماكن أخرى، تتحسن هي بسرعة، ما يجعل التناقضات أكثر وضوحاً».

بنك باركليز

وشهد بنك باركليز نمواً من رقمين في العدد الإجمالي للمكاتب العائلية التي يخدمها في الإمارات، ونقل موظفين من الخارج. وقال ماتياس غونزاليس، الرئيس الجديد للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بباركليز في سويسرا ودبي، في مقابلة:

«تعد الإمارات سوقاً استراتيجياً رئيسياً لنا، ليس فقط بسبب خلق الثروة من قبل المواطنين الإماراتيين المحليين، ولكن أيضاً بسبب الهجرة الضخمة التي جاءت إلى الإمارات وهي ناجحة للغاية».

إم إتش كيو

وفي شركة «إم إتش كيو» للاستشارات المالية ومقرها دبي، يقول الشريك الإداري يان مرازك: «إن واحداً من كل خمسة مكاتب عائلية -يقومون بتأسيسها- صيني أو له علاقة بالصين».

وفي مكان آخر، باع أحد المكاتب العائلية الصينية لعدة مليارديرات، مؤخراً، معظم ممتلكاته المالية في الولايات المتحدة وسط مخاوف من ركود هناك، ويقوم بتخصيص جزء كبير من العائدات لدبي هذا العام، مشيراً إلى أن العائلة فضلت دبي على سنغافورة لمرونة المتطلبات التنظيمية فيها، بحسب مصدر طلب عدم كشف اسمه لمناقشة معلومات خاصة.

الإمارات الخيار الأول للعديد ممن ينتقلون من المملكة المتحدة

المكاتب العائلية الصينية تبيع ممتلكاتها في أمريكا وتنتقل إلى دبي

بنك باركليز يشهد نمواً من رقمين في عدد المكاتب العائلية بالإمارات