أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية عقب تقارير أرباح قوية

حومت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس قرب مستوى قياسي مرتفع بدعم من مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية، بما في ذلك أرباح شركة الأدوية أسترازينيكا، وكذلك قبيل إصدار بنك إنجلترا قراره بشأن السياسة النقدية والذي من المرجح أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش ليقترب من مستوى قياسي مرتفع سجله آخر مرة في 31 يناير.

وقفز المؤشر الفرعي للرعاية الصحية ذو الثقل 0.8 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم أسترازينيكا 3.2 بالمئة، إذ تتوقع شركة الأدوية تحقيق مبيعات تفوق توقعات المحللين في 2025، وذلك بعد أن تجاوزت إيراداتها في الربع الرابع التقديرات.

كما عززت تقارير الأرباح مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.8 بالمئة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات بصعوده اثنين بالمئة بعد إعلان أوروبيس، أكبر شركة منتجة للنحاس في أوروبا، أن أرباحها قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وتتجه كل الأنظار إلى بنك إنجلترا المركزي الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة من 4.75 بالمئة في محاولة لتعزيز الاقتصاد البريطاني الراكد وسط ضغوط التضخم القوية.

وعلى صعيد البيانات، من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء لشهر يناير كانون الثاني عن بنك هامبورج التجاري (إتش.سي.أو.بي)، وكذلك أرقام مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو المزمع صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ومن الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة ميرسك 7.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن تجاوز أرباحها في الربع الرابع للتوقعات.