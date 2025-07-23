%27 من المحافظ المالية في الإمارات للاستثمارات المستدامة

87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي



كشف تقرير من ستاندرد تشارترد أن مستثمري الثروات في الإمارات يخصصون 27% من محافظهم للاستثمارات المستدامة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق الثمانية التي شملها المسح. ووفقاً للتقرير حول الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2025، فإن 87% من المستثمرين في الإمارات مهتمون بالاستثمار الانتقالي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع المتوسط العالمي.

ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار الانتقالي: حدود الثروة القادمة؟»، إلى مسح شمل الأفراد ذوي الثروات العالية في الإمارات، وهونغ كونغ، والبر الرئيسي للصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة. ويستكشف التقرير كيفية تعامل المستثمرين مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويحدد الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار الانتقالي.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تؤكد النتائج قيادة الإمارات في التمويل المستدام، حيث يخصص مستثمرو الثروات العالية في الإمارات أعلى حصة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية بين جميع الأسواق التي شملها المسح. ويدعم هذا الزخم المتنامي رؤية الدولة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويعكس تحولاً أوسع نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون وموجهة نحو المستقبل. في ستاندرد تشارترد، نلتزم بتمكين هذا التحول من خلال توفير الرؤى والحلول التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة بشكل فعال في اقتصاد أكثر استدامة».

ينعكس التخصيص القوي في الإمارات في محاور الاستثمار المحددة التي تكتسب أهمية في جميع أنحاء البلاد. يركز المستثمرون في الإمارات بشكل خاص على محاور الاستثمار عالية التأثير التي تتماشى مع أهداف تنويع الطاقة في الإمارات والتزاماتها المناخية الأوسع. برز الهيدروجين الأخضر (51%)، وأسواق الكربون (48%)، واحتجاز الكربون وتخزينه (47%) كأكثر المجالات إثارة للاهتمام، مما يعكس تركيزاً متزايداً على حلول الاقتصاد الحقيقي التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

بينما تتسم شهية المستثمرين بالقوة، تحدد الدراسة الحواجز الرئيسية التي تبطئ النشر الأوسع لرأس المال في استراتيجيات الانتقال، بما في ذلك المخاطر العالية (45%) ومحدودية الوصول إلى المنتجات الموثوقة (36%). تشير هذه النتائج إلى أن إطلاق المزيد من رأس المال سيعتمد على بناء الثقة، وتعزيز شفافية المنتجات، وتحسين الوصول إلى الحلول المنظمة جيداً.