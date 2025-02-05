الكويتي: الإمارات تتصدر عالمياً بالأمن السيبراني وتصد 200 ألف هجمة يومياً

تتصدر الإمارات عالمياً في مجال الأمن السيبراني، وفقاً لرئيس مجلس الأمن السيبراني، الدكتور محمد حمد الكويتي، الذي أكد أن الدولة تتمتع بتجربة نموذجية في جاهزية البنية التحتية التكنولوجية ودرجة استعداداتها العالية، للتعامل مع المخاطر الإلكترونية.

وقال الكويتي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح ملتقى الذكاء الاصطناعي 2025 في أبوظبي: إن الهجمات السيبرانية لا تزال تستهدف القطاعات الحيوية بالدولة، لا سيما في ظل ما تتمتع بها من زخم ومكانة عالمية، مشيراً إلى أن الهجمات التي تم رصدها منذ بداية العام الجاري ظلت في متوسطها المعتاد، منذ العام الماضي بمعدل 200 ألف هجمة سيبرانية يومياً.

تعامل حاسم

وتابع: «إن الدولة تتعامل بشكل حاسم مع تلك الهجمات، من حيث صدها بشكل كامل، وحجب تأثيراتها، إلى جانب تحديد مصادرها، والرد عليها بشكل فعال».

وأكد مواصلة التدقيق من جانب مجلس الأمن السيبراني على منظومات البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع توسعها داخل الدولة، حيث إن جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي تمارس ضمن بيئة آمنة خاصة مع ارتفاع جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الحكومية ومواكبتها لعمليات التحول نحو الذكاء الاصطناعي كمستقبل للرقمنة، وشدد على توفير مستويات عالية جداً من الأمن الإلكتروني، لضمان تطبيق رؤية الدولة والسياسات الاستشرافية للمستقبل، والريادة إقليمياً وعالمياً.

دبي للإنترنت

واستعرض المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، النتائج التي حققتها مدينة دبي للإنترنت، والتي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي في دبي، والمنطقة حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عام 2024، مع وصول عدد عملائها إلى 4000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

فيما نجحت مدينة دبي للإنترنت خلال العامين الماضيين في تخصيص استثمارات استراتيجية بقيمة 1.9 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، مؤكدا التزام دبي للإنترنت بدورها في استقطاب ألمع العقول من كل أنحاء العالم، للتعاون في سبيل الابتكار.