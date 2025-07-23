«بلومبرغ»: 7 % نمو إيرادات بنوك الإمارات 2025

14.2 % العائد على حقوق الملكية بعد الضرائب والمخصصات

توقعت «بلومبرغ إنتلجنس» ارتفاع إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة 7% في عام 2025، بدعم نمو القروض وتعويض الإيرادات الأخرى لضغوط خفض الفائدة.

وقالت «بلومبرغ»: «إن توقعات الإيرادات لأكبر 5 بنوك إماراتية تحسنت، وأرجعت ذلك إلى نمو أقوى للقروض بنسبة 12%، مقابل توقعات مايو الماضي البالغة 9%، كذلك، ساهمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في رفع نمو الإيرادات الإجمالي إلى 7%، كما أن تأخر تخفيضات أسعار الفائدة قد يزيد من التوقعات».

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير الممولة للبنوك الإماراتية إلى 31% من الإيرادات، ما يساعد على تعويض الضغط على ربحية السهم بنسبة 15%، ما يحافظ على استقرار الأرباح، بينما قد يؤدي ارتفاع المخصصات إلى تقليص العائد على حقوق الملكية إلى 14.2%، مقارنة بـ15.4% في عام 2024.

وسجلت أكبر 5 بنوك إماراتية نمواً في القروض بنسبة 11% في عام 2024، ونما الإقراض بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025، مقابل الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعاً بقروض التجزئة وقروض الشركات.

وأضافت «بلومبرغ إنتلجنس»: «إن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ستؤدي إلى خفض تكلفة التمويل في النصف الثاني من العام الجاري».