20 % نمو رأس مال الرخص السارية المسجلة باقتصادية رأس الخيمة 2024

كشفت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن أن مؤشرات الترخيص التجاري في الإمارة حققت نمواً ملحوظاً في 2024، حيث ارتفع حجم رأس مال الرخص السارية الصادرة بنسبة 20%.

فيما سجل إجمالي عدد الرخص السارية نمواً بنسبة 4.9%، جاء في مقدمتها الرخص المهنية التي شكلت نحو 49.3% من إجمالي عدد الرخص، أما على صعيد الرخص التجارية فقد بلغت نسبة النمو 4.8%، فيما سجلت الرخص الصناعية زيادة بنسبة 7.5%.

وكشف التقرير الصادر عن نتائج العام الماضي عن ارتفاع إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية يرجع إلى زيادة حجم رأس مال الرخص التجارية بنسبة نمو سنوية 23.2%، وقد حققت الرخص الصناعية والمهنية زيادة في حجم رأس المال بنسب نحو 12.6% و17.7% على التوالي مقارنة بنهاية 2023.

وأوضحت قحطان: تأتي معدلات ارتفاع حجم رأس مال الرخص السارية الصادرة خلال العام الماضي، تماشياً مع زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%، حيث بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والرخص التجارية نحو 28.6% وأما الرخص المهنية بنسبة 25.7%.

كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام الماضي بنسبة زيادة 55.3%، كما سجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1% والرخص المهنية بنسبة 18%، أما الرخص الصناعية فقد تضاعف حجم رأسمالها بنسبة نمو تصل إلى 123%.