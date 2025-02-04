119 ألف ترخيص مسجل في مناطق دبي الحرة بنمو 24 %

جذبت المناطق الحرة والاستثمارية العاملة في إمارة دبي 23 ألف ترخيص تجاري جديد خلال عام كامل، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة بها بنسبة 24 % إلى إجمالي 119 ألف ترخيص بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة برصيد بلغ 95 ألف ترخيص بنفس الفترة من 2024.

واستحوذت بذلك المناطق الحرة في دبي على حصة إجمالية ناهزت 55% من إجمالي الرصيد التراكمي للمناطق الحرة بالإمارات، والبالغ وفق السجل الاقتصادي 218 ألف ترخيص بنهاية يناير 2025.

وكان الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في الإمارات قد ارتفع طبقاً لبيانات السجل بنسبة 23.8 % على مدار فترة العام حتى يناير الماضي عن الرصيد التراكمي المسجل بكافة أرجاء الدولة بنفس الفترة من 2024.

وتحديداً كانت في صدارة المناطق الأكثر استحواذاً على تراخيص الشركات الحرة بإمارة دبي كل من واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة و«ميدان» ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي «جافزا» وسلطة دبي للتطوير وغيرها.

في المقابل جاءت إمارة رأس الخيمة بالمرتبة الثانية من حيث إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة في مناطقها الحرة برصيد بلغ 47 ألف ترخيص وبحصة بلغت 21.5% من إجمالي رصيد تراخيص المناطق الحرة بالدولة حتى يناير 2025.

بينما سجلت الشارقة حصة 19% من إجمالي التراخيص برصيد تراكمي بلغ 41 ألف ترخيص، وذلك عبر 4 مناطق حرة تعمل من داخل الإمارة.

فيما بلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي حوالي 11 ألف ترخيص شركة، وذلك في 5 مناطق تصدرها سوق أبوظبي العالمي، ثم منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إلى جانب كل من «مصدر» والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي والمنطقة الإعلامية، بينما توزعت التراخيص المتبقية في المناطق الحرة العاملة بباقي إمارات الدولة.

وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص التجارية المسجلة في المناطق الحرة بنموها بأكثر من 156% على مدار السنوات الأربع الأخيرة مقارنة برصيدها المسجل بحوالي 85 ألف ترخيص 2021.

حيث باتت مناطق الأعمال الحرة بالإمارات بيئة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، إلى جانب الكثير من مشاريع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية وغيرها.

توزيع التراخيص في المناطق الحرة:

رأس الخيمة 47 ألف ترخيص

الشارقة 41 ألف ترخيص

ابوظبي 11 ألف ترخيص