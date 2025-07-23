إطلاق جائزة رأس الخيمة للإبداع في فئة المأكولات والمشروبات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، عقدت غرفة تجارة رأس الخيمة، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق جائزة رأس الخيمة للإبداع «فئة المأكولات والمشروبات» في دورتها الأولى.

ويحصل الفائز بها على محل تجاري مجهز بالكامل مدفوع التكلفة الإيجارية لمدة 3 أعوام بمركز المنار مول، وتنطلق الجائزة برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومركز رأس الخيمة للمعارض، وبدعم مجموعة الحمراء، والمنار مول.

وعقد المؤتمر بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس مدير عام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ولي نورثمور نائب رئيس المنار مول.

وأكد محمد مصبح النعيمي أن الجائزة، بتكلفتها التي تتخطى 4 ملايين درهم، وتشمل إعفاء من الإيجار لمدة 3 سنوات والتجهيز الكامل للمشروع، تُعد واحدة من أضخم المبادرات التحفيزية لدعم ريادة الأعمال، مؤكداً أن هذه المبادرات تُشكل رافداً مهماً لتسريع عجلة التنمية وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع بالإمارة.