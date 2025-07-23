غرفة عجمان تُشرك مجتمع الأعمال في تطوير خدماتها

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أمس، جلسة تفاعلية بعنوان «إشراك المتعاملين في تطوير وتحسين خدمات غرفة عجمان»، وذلك في مركز «ثرا لريادة الأعمال»، بحضور نخبة من أصحاب الأعمال وممثلي منشآت القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين وموظفي الغرفة.

وأكد محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، حرص غرفة عجمان على تمكين مجتمع الأعمال المحلي وتوفير بيئة محفزة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم أهداف التنوع والنمو الاقتصادي المستدام، المتسقة مع رؤية عجمان 2030.

وأكدت فاطمة العوضي، مديرة إدارة تقنية المعلومات، أن تحسين وتطوير الخدمات يمثل أولوية دائمة لغرفة عجمان، مشيرة إلى أن «صوت المتعامل» هو حجر الأساس في عمليات التحسين والتطوير.