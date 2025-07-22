تفوقت على أمريكا وبريطانيا.. الإمارات أكثر دول العالم أماناً

واصلت دولة الإمارات ريادتها عالمياً في تصنيف أكثر الدول أماناً في العالم، وذلك وفقاً لـ «مؤشر السلامة حسب الدولة 2025 - منتصف العام»، الذي تصدره «نومبيو» Numbeo، وهي قاعدة بيانات عالمية تأسست عام 2009، وتعتمد على تصويت الجماهير.

وبحسب المؤشر، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 85.2 نقطة، حيث تتفوق الدول التي تحتل قمة هذا المؤشر، في الحفاظ على الأمن العام، وتشكل وجهات جذابة للسياح والمغتربين، ويمكن إرجاع نجاحها إلى التطبيق الفعال للقانون، واستقرار الأوضاع السياسية وسياسات الأمن الشاملة.

وتلا الإمارات في الترتيب قطر، وتايوان، وماكاو «الصين»، وسلطنة عمان، لتكمل قائمة الدول الـ 5 الأولى في مؤشر السلامة.

وكانت هونغ كونغ، تحتل المرتبة الـ 5 منتصف العام الماضي، برصيد 78.4.

وفي القائمة الحالية، جاءت قطر في المرتبة الثانية برصيد 84 نقطة، تليها تايوان بـ 83 نقطة، وماكاو بـ 81.8، وسلطنة عمان برصيد 81.4.

فيما احتلت السعودية المرتبة 11 في المؤشر، تلتها البحرين في المرتبة 12.

وجاءت الكويت في المرتبة 19، والأردن في المرتبة 23. أما باكستان، فجاءت في المرتبة 28، بينما احتلت الفلبين والهند مراتب متقاربة، 30 و31 على التوالي.

وجاءت العراق في المركز 26 برصيد 58.1، ولبنان في المرتبة 34، برصيد 53.1 نقطة في المؤشر.

بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز 87، برصيد 51.7، ثم الولايات المتحدة في المرتبة 91، برصيد 50.8 نقطة.