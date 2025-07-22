«مبادلة» تستحوذ على حصة في «هايفين» للائتمان الخاص

تتجه «مبادلة للاستثمار» و«أكسا آي إم برايم»، للاستحواذ على حصتي أقلية في «هايفين كابيتال مانجمنت»، إحدى أكبر مقرضي الائتمان الخاص في أوروبا، بحسب بيان اطلعت عليه بلومبرغ.

تأتي الخطوة، بعد استحواذ الفريق الإداري لشركة «هايفين» على أصولها وأنشطتها في وقتٍ سابق من العام. وتعتزم «أركتوس كيستون»، شركة إدارة الاستثمار التي ساعدت بتمويل الصفقة، توزيع جزء من حصتها في «هايفين» على «مبادلة» و«أكسا آي إم برايم».

لن يترتب على الصفقة أي تغييرات في استراتيجية «هايفين» (مقرها لندن)، أو عملياتها الاستثمارية، أو إدارتها، أو أنشطتها اليومية، وفق البيان. يُذكر أن «أكسا آي إم برايم»، هي وحدة تابعة لشركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»، وهي جزء من مجموعة «بي إن بي باريبا».

وقال عمر عريقات نائب المدير التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في «مبادلة»، إن الشراكة «تعكس ثقتنا في منصة هايفين وفريقها الإداري، وتعزز استراتيجيتنا لدعم شركات إدارة الأصول عالية الجودة، التي تحقق القيمة لكل أصحاب المصلحة».

وتدير «هايفين» أصولاً بنحو 33 مليار يورو، وتُعد إحدى أكثر شركات الإقراض المباشر نشاطاً في أوروبا. ومن بين الصفقات التي شاركت فيها خلال الآونة الأخيرة، تقديم قروض من شريحة واحدة إلى صانعة الأدوية البلجيكية «إس إي آر بي فارماسوتيكولز»، ومنصة «كونستيليشن أوتوموتيف غروب» لبيع السيارات المستعملة.

قال تيم فلين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «هايفين»، إن موارد «مبادلة» و«أكسا آي إم برايم»: «ستدعم النمو المستمر لشركة هايفين، وتقديم القيمة لعملائنا ومستثمرينا ومقترضينا ورعاتنا».