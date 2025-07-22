«تيتان» الهندية تعتزم شراء حصة أغلبية في «داماس»

أعلنت شركة المجوهرات الهندية تيتان، أمس، أنها ستستحوذ على 67 % في شركة داماس لتجارة المجوهرات الفاخرة، التي تتخذ من دبي مقراً من مجموعة شركات المناعي القطرية، في صفقة تحدد قيمة داماس عند 1.04 مليار درهم (283.2 مليون دولار). وقد تحول هذه الصفقة شركة تيتان إلى واحدة من أكبر شركات المجوهرات الهندية في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة الهندية التابعة لتاتا جروب، في إفصاح للبورصة، إنها تتوقع إتمام الصفقة بحلول 31 يناير 2026، وسيكون لها الحق في الاستحواذ على الحصة البالغة 33 % المتبقية في داماس، بعد 31 ديسمبر 2029. وأشار موقع شركة تيتان الإلكتروني، إلى أنها توجد في الإمارات منذ أكتوبر 2020، من خلال متاجرها تانيشك للمجوهرات.

وبعد هذه الصفقة، ستتمكن شركة تيتان التي تملك حوالي 7 متاجر في الإمارات، من الوصول إلى متاجر داماس، البالغ عددها 146 متجراً في الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين. ويعد الشرق الأوسط موطناً لجالية هندية كبيرة، والتي يمثل الذهب لهم خياراً استثمارياً متعارفاً عليه.

وكتب محللون لدى شركة إنفستك في مذكرة بتاريخ السابع من يوليو، بعد تقارير إعلامية عن احتمال بيع الشركة «بالنسبة لتاجر تجزئة كبير، يسعى لدخول سوق مجلس التعاون الخليجي، نرى أن «داماس» تمثل أصولاً جذابة، بفضل قوتها كعلامة تجارية وشبكة متاجرها الواسعة».

واستحوذت شركات المناعي وبنك الاستثمار المصري إي.إف.جي هيرميس في 2012، على داماس، في صفقة بقيمة 445 مليون دولار. ثم باع البنك حصته البالغة 19 % في داماس، إلى شركات المناعي في 2014.