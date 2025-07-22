«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 82 مبادرة مجتمعية في النصف الأول

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذها 82 مبادرة وفعالية مجتمعية خلال النصف الأول من عام 2025، استهدفت شرائح واسعة من المجتمع، شملت موظفين ومتعاملين ورواد أعمال، إلى جانب طلاب المدارس والمرضى والأطفال والعمال والصائمين، ضمن إطار مؤسسي يعكس التزام الدائرة ببناء شراكات فعالة وترسيخ ثقافة العطاء والتنمية المستدامة. جاء ذلك تنفيذاً لمبادرات «عام المجتمع» وتعزيزاً لقيم التلاحم والمسؤولية المجتمعية،

وقال سامي الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة في الدائرة: تنوّعت المبادرات التي نظمتها الدائرة لتشمل محاور رئيسية عدة، من أبرزها ريادة الأعمال، والاستدامة، والصحة العامة، والأمن والسلامة، والموروث الإماراتي «السنع»، إضافة إلى فعاليات إنسانية وخيرية، وتم تنفيذ هذه الأنشطة ضمن خطة تشغيلية سنوية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات المحلية والمؤسسات المجتمعية.