الإمارات .. أسعار الوقود لشهر فبراير

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر فبراير 2025 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين، بينما ارتفع الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2025.

كانت اللجنة قد أقرت تثبيت أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2025 بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024، وبنسبة نزول تتجاوز 7% مقارنة مع أسعار يناير 2024.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من السبت أول فبراير 2025، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 13 فلساً من 2.61 درهم في يناير الى 2.74 درهم في فبراير، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 13 فلساً من 2.50 درهم في يناير إلى 2.63 درهم في فبراير وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 12 فلساً من 2.43 درهم في يناير إلى 2.55 درهم في فبراير، وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر من عند 2.68 درهم في يناير إلى 2.82 درهم في فبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.