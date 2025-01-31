بتكوين ترحب بتعليقات جيروم باول

حققت عملة بتكوين أكبر ارتفاع لها في أكثر من أسبوع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتعليقات رئيس البنك جيروم باول التي تطرقت بإيجاز إلى تنظيم العملات المشفرة.

وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة حوالي 104300 دولار خلال تداولات الخميس، مرتفعة 3.5% مقارنة باليوم السابق في الولايات المتحدة. فيما جرى تداول العملات الأصغر مثل «إيثريوم» و «إكس آر بي» ضمن نطاق سعري محدود نسبياً.

وأشار باول في مؤتمره الصحفي المعتاد بعد أن أوقف مسؤولو الفيدرالي التيسير النقدي يوم الأربعاء، إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية مزيد من التحسن إزاء التضخم قبل النظر في أي تخفيض إضافي لأسعار الفائدة.

ورداً على سؤال حول المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، قال باول، إن البنوك «يمكنها خدمة عملاء العملات المشفرة، طالما أنها قادرة على تقييم المخاطر وإدارتها بشكل مناسب»، مضيفاً أن «إقرار إطار تنظيمي أوسع للعملات المشفرة» من قِبل الكونغرس سيكون «أمراً إيجابياً للغاية».

وكانت تعليقات باول متزنة ومدروسة، لكنها تأتي في سياق توقعات متزايدة من جانب المستثمرين بشأن إقرار لوائح تنظيمية داعمة للأصول الرقمية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى دعمه القوي لقطاع العملات المشفرة.