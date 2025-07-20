فوز تحالف العربية للطيران بإطلاق ناقل جوي وطني اقتصادي بالسعودية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم الأحد إن تحالف العربية للطيران الإماراتية الذي يضم ثلاث شركات فاز بإطلاق وتشغيل شركة طيران وطنية سعودية جديدة منخفضة التكلفة «كناقل جوي وطني اقتصادي جديد».

وأضافت الهيئة إن شركة الطيران الجديدة ستسير رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وذكرت الهيئة في منشور على منصة إكس «تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الطيران المدني يعلن فوز تحالف العربية للطيران كناقل جوي وطني اقتصادي جديد في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بهدف تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية وزيادة السعة المقعدية، وإتاحة الخيارات التنافسية أمام المسافرين».

وأشار منشور الهيئة على إكس إلى أن التحالف المذكور يضم شركات العربية للطيران وكن للاستثمار القابضة ومجموعة نسما.

وأضاف المنشور إن من المستهدف في إسهامات الناقل الجوي الوطني الاقتصادي الجديد بحلول عام 2030 خدمة 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية لنقل نحو 10 ملايين مسافر سنوياً.