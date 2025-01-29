بيع فيلا "قصر الرخام" في دبي بـ 425 مليون درهم

سجل سوق العقارات الفاخرة في دبي أمس الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً، إذ شهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل صفقة بيع لقصر الرخام THE MARBLE PALACE وهي فيلا فاخرة ذات جدران مطلية بالذهب في منطقة تلال الإمارات.

وبلغ سعر الصفقة 425 مليون درهم، أي ما يعادل 115.8 مليون دولار، وفقاً لمنصة الأبحاث "بروبرتي مونيتور".

وذكرت المنصة "مع بقاء دبي واحدة من أكثر الأسواق جاذبية وربحية على مستوى العالم، تستمر العقارات الفاخرة مثل قصر الرخام في جذب المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية".

وتعتبر هذه الصفقة ثاني أغلى صفقة مسجلة في تاريخ عقارات دبي، بعد صفقة بيع شقة تاونهاوس في مشروع كومو ريزيدينسس العام 2023 في منطقة نخلة جميرا.

وكان قصر الرخام المصمم على طراز قصر فيرساي الشهير في فرنسا قد عُرض للبيع بمبلغ يصل إلى 750 مليون درهم منذ العام 2023، إلى أن أبرمت الصفقة أخيراً وبمبلغ 425 مليون درهم.

يقع قصر الرخام في منطقة تلال الإمارات وهي حي راقي مسور يقطنه نخبة من الأثرياء في دبي، وتبلغ مساجة القصر الداخلية 60 ألف قدم مربعة، تقع على قطعة أرض كلية تبلغ 70 ألف قدم مربعة.

ويتكون القصر من خمس غرف نوم فقط، ويضم مرآباً يتسع لـ 15 سيارة وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وقبتين، إلى جانب حوض مائي للشعاب المرجانية سعة 70 ألف لتر، ومحطة طاقة فرعية وغرفاً محصنة للطوارئ.

تم بناء القصر باستخدام ما تقدر قيمته بـ 80 إلى 100 مليون درهم من الحجر الإيطالي، واستغرقت عملية البناء ما يقرب من 12 عاماً واكتمل في عام 2018.

تكتسي جدران القصر من الداخل بـ 70 ألف ورقة من الأوراق المذهبة بجانب التحف الفنية.